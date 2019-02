Claudia Dionigi/ Video Uomini e donne, l’uscita con Ivan Gonzalez farà infuriare Lorenzo Riccardi?

Tutto è pronto per la nuova puntata di Uomini e donne e per i due tronisti ancora rimasti nel programma. I tronisti di Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni sono ormai agli sgoccioli ma proprio il primo sta regalando grandi soddisfazioni al pubblico con le sue due corteggiatrici. In particolare, con Claudia Dionigi tutto sta prendendo una piega davvero complicata e strana e dopo il bacio in molti hanno sperato in una scelta ormai certa ma così non è stato. Il tronista continua a dirsi confuso e pronto ad andare avanti per capire quale sia la preferenza vera (visto che ogni giorno cambia una volta per una e una volta per l’altra) ma alla fine rischia davvero di perdere le sue corteggiatrice, finirà davvero così? Secondo quanto si vede nel video anticipazioni che potete vedere cliccando qui sembra proprio di sì ma le vere risposte arriveranno oggi in puntata.

GIULIA LASCERA’ LORENZO PER IVAN?

Cosa succederà allora? Secondo quanto si vede dal video sembra che Lorenzo ci sarà un rospo da mandare giù ovvero il fatto che la sua Giulia sia uscita in esterna con Ivan Gonzalez. Lo spagnolo ha portato fuori la corteggiatrice che si è lasciata andare con lui ad un ballo sensuale tra risate e frecciatine che non hanno fatto piacere al tronista. Al ritorno in studio, come se questo non bastasse, Giulia si è detta incerta sul suo ritorno ancora a Uomini e donne perché la cosa con Lorenzo sta andando troppo per le lunghe e questo le sta facendo perdere la pazienza. Lorenzo non sembra pronto a perdonarla e promette vendetta, ma ci sarà davvero tempo di fare tutto questo in vista della scelta in prima serata della prossima settimana?

© RIPRODUZIONE RISERVATA