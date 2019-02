Claudio Baglioni/ “Censura” il monologo di Serena Rossi? Oggi il duetto con Ligabue (Sanremo 2019)

Claudio Baglioni per il secondo anno consecutivo, sta dirigendo il Festival di Sanremo. Proprio ieri sera, la platea ed anche il pubblico da casa, hanno mostrato enorme emozione per l’esibizione di Serena Rossi. L’attrice e cantante infatti, porterà in televisione, l’indimenticabile ricordo di Mia Martini. Il film per la TV, andrà in onda martedì 12 febbraio, trasmesso dalla rete ammiraglia di Casa Rai. Secondo ciò che si legge sul Messaggero e riporta anche Libero Quotidiano, dopo avere cantato Almeno tu nell’universo, la Rossi avrebbe dovuto recitare un monologo. “Un durissimo atto d’accusa contro il mondo della musica italiana (e del Festival stesso) colpevole di aver ghettizzato la grande interprete calabrese su base di vergognosi pregiudizi. Quel discorso, però, non è stato mai pronunciato: l’attrice napoletana, accanto a Claudio Baglioni, ha pronunciato solo un brevissimo saluto a fine esibizione”, scrive Libero. Si parla quindi, di possibile censura. Sarà stato realmente così oppure, per questioni di tempo si è deciso di “sintetizzare” l’intervento dell’attrice?

Sanremo 2019: Claudio Baglioni, avrà gradito l’esternazione della sua ex?

Nel frattempo, rimanendo in tema Claudio Baglioni, l’ex moglie dell’artista romano ha avuto modo di rispondere a Pio e Amedeo. “Claudio, Questo piccolo grande amore ha rutt u cazz! Sono passati 47 anni, stava la lira. La gente si eccitava ancora sul Postalmarket, la ragazza con la maglietta fina ora tiene la panciera”. Così hanno detto ironicamente i due comici, presenti sul palcoscenico del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2019. Dopo poco tempo, è arrivata la replica “hot” di Paola Massari, l’ex moglie di Baglioni e musa ispiratrice alla quale è stato dedicato questo fortunatissimo brano. Sentendosi chiamata in causa e punta nell’orgoglio, la donna ha dimostrato al pubblico di non avere alcun bisogno di indossare la panciera. “Può attendere”, ha scritto sottoforma di hashtag. Sul suo profilo ufficiale di Instagram infatti, ha condiviso uno scatto completamente nuda, con il seno coperto da lunghi capelli biondi, in cui sfoggia la pancia piatta e il fisico perfetto malgrado i suoi 63 anni. Claudio Baglioni, da sempre molto discreto, avrà gradito l’esternazione della sua ex? Chissà… nel dubbio, speriamo che Pio e Amedeo tornino anche domani sera, per poterglielo chiedere. Nel frattempo stasera, si prepara anche per l’interpretazione con Luciano Ligabue, l’unico ospite della serata dedicata ai duetti.

