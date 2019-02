Einar, il duetto con Biondo e Sergio Sylvestre/ Video: un incontro tra “Amici” (Sanremo 2019)

«La zona rossa? Motivo in più per fare meglio» dice Einar dopo lo scarso risultato ottenuto nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2019 con la sua Parole Nuove. Einar, che in realtà non ha portato al festival una canzone di grande qualità riaprendo la polemica su come si siano svolte veramente le scelte degli artisti in gara, deve anche fare i conti con una accusa di plagio, anche questa volta giunta dal programma televisivo Striscia la notizia come quella relativa ad Achille Lauro. Lo stesso tg satirico di Antonio Ricci ha però smentito si tratti di plagio, quello del brano presentato durante il concorso Nuove proposte che gli ha fatto vincere il pass per Sanremo, e cioè Centomila volte, ma di semplici somiglianze con un brano di un gruppo torinese, i Vanima, Io ti amo. Per la serata dei duetti, Einar ha chiamato l’amico conosciuto durante Amici di Maria De Filippi (che lui stesso eliminò dal talent), il rapper Biondo, non certo un artista di grande caratura, un giovanissimo debuttante anche lui, il che fa supporre che il duetto non riserverà grandi sorprese. Vero nome Simone Baldasseroni, il rapper è originario di Roma. Insomma sarà un duetto all’insegna del rap.

EINAR, DUETTO CON BIONDO E SERGIO SYLVESTRE A SANREMO 2019

Personaggio tranquillo, nonostante il grande seguito di ragazzine di cui gode, Biondo dice di sé “Sono una persona molto chill, tranquilla. Tutto questo è talmente pazzesco che ogni reazione sarebbe quasi esagerata. Quindi mi vivo queste grandi emozioni bene, con serenità e rimanendo sempre a disposizione di tutti”. Intanto sta lavorando al suo terzo album in cui, dice, spera di avere qualche ospite speciale. Con Einar ad Amici Biondo aveva stretto un legame speciale anche se proprio Einar lo eliminò dalla competizione. Nelle ultime ore è stata annunciata la presenza di un’altro Amico di Maria sul palco dell’Ariston che affiancherà Einar e Biondo. Si tratta di Sergio Sylvestre, che nel 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo con il singolo Con te, da lui scritto insieme a Giorgia. “Sanremo with friends 🙂 Domani sera tornerò sul palco dell’Ariston con Biondo al fianco di Einar e canteremo la bellissima “Parole Nuove”. Un’emozione indescrivibile“, ha scritto Sergione su Instagram. Insomma, un duetto tutto fra “Amici”.

VIDEO SANREMO 2019: EINAR CANTA “PAROLE NUOVE”





