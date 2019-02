Ex-Otago, duetto con Jack Savoretti/ Video: come cambieranno “Solo una canzone”? (Sanremo 2019)

Voce straordinaria che farà impallidire tutti i concorrenti del festival, quella di Jack Savoretti che duetterà con gli Ex-Otago nella quarta serata del Festival di Sanremo 2019. Colpaccio grosso per il gruppo genovese che si è assicurato il miglior talento tra tutti quelli che saranno ospitati in questa serata e che farà sicuramente salire le loro quotazioni. Va detto che Solo una canzone è un brano che si configura perfettamente per la voce nera di Jack Savoretti: lento, elegante, molto di effetto. Sicuramente la resa sarà meglio del povero cantante del gruppo genovese penalizzato da un difetto di pronuncia, alla Jovanotti per intendersi, cosa che pesa non poco sulla qualità del brano. Brano comunque non sorprendente, ma piacevole (in fondo è “Solo una canzone”…), sarà interessante vedere come Savoretti potrà e saprà trasformarlo in qualcosa di più consistente. Va detto che gli Ex-Otago che praticamente giocano in casa visto che sono genovesi, sono protagonisti come altri artisti di questo Festival di Sanremo della scena indie, indipendente, anche se suonano musica pop, cosa che ha fatto storcere la bocca a diversi loro fan. Loro hanno risposto così: «È chiaro che veniamo da lì per cui parliamo anche per quel mondo lì, che tra l’altro è un mondo che amiamo e che speriamo che possa condizionare molto la musica italiana semplicemente perché “indie” vuol dire indipendente, per cui quando si fanno le cose in maniera libera credo che sia il modo migliore per fare le cose. Noi vogliamo fare il meglio possibile, in assoluto, poi se parliamo anche per altri e riusciremo a fare qualcosa di buono, tutto di guadagnato e saremo felicissimi».

EX-OTAGO, IL DUETTO JACK SAVORETTI A SANREMO 2019

Di origini genovesi (forse per questo è stato scelto dagli Ex-Otago, non solo per la straordinaria bravura) da parte del padre, Jack Savoretti (nome completo Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti) nasce a Londra per poi studiare in Svizzera e negli Stati Uniti. La sua carriera comincia lentamente verso il 2005, ma viene subito notato dalla stampa specializzata inglese grazie alle qualità vocali, definendone la voce come “ruvida, profonda e nostalgica”. Il suo esordio è del 2009 con l’album Harder than easy, la sua musica è soffusa, elegante, anche se poi andando avanti negli anni si dirige verso la pop dance con brani commerciai e di facile presa, ma la voce riesce sempre a dare un passo in più. Se all’estero ha aperto per artisti come Bruce Springsteen o ha preso parte a video di Paul McCartney, in Italia ha avuto l’occasione di duettare con Elisa e con Zibba, genovese anche lui. Già nel 2016 si era parlato di una sua possibile ospitata a Sanremo quando a condurre era Carlo Conti, ma non se ne fece nulla anche se lui disse che avrebbe gradito. L’occasione è adesso, anche se solo per un duetto e non per una sua intera performance di canzoni sue.

VIDEO SANREMO 2019: EX-OTAGO CANTA “SOLO UNA CANZONE”





