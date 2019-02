Francesco Chiofalo, tumore e operazione al cervello/ “Ho temuto di non poter diventare padre” (Verissimo)

Ad un mese esatto dall’operazione al cervello per l’asportazione del tumore, Francesco Chiofalo approda nuovamente in tv, nello studio di Verissimo, per parlare del suo dramma. Lo farà nella puntata di domani, quando per la prima volta racconterà sul piccolo schermo il delicato momento che ha vissuto e che dallo scorso dicembre aveva deciso di condividere anche con i suoi numerosi follower di Instagram. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’ex volto di Temptation Island parte proprio dal racconto del lungo intervento al cervello durato 14 ore: “Lo scorso luglio sono stato coinvolto in un incidente e dalla prima Tac era emerso solo che un grumo di sangue doveva riassorbirsi. Dopo qualche mese, una seconda Tac di controllo ha mostrato, invece, che la macchia si era ingrandita ed era in realtà un tumore al cervello, che doveva essere urgentemente operato”, ha spiegato. Già su Instagram il ragazzo aveva spiegato quali fossero i rischi e ripensando a quei momenti drammatici oggi racconta: “L’operazione avrebbe potuto portarmi un rischio dell’80% di cecità, paralisi, danni mnemonici”. E così, la notte prima dell’intervento la mente di Francesco è andata proprio a tutte quelle cose che non avrebbe potuto più fare, a partire dalle più semplici come mangiare un panino con il padre o guardare la tv con sua madre.

FRANCESCO CHIOFALO A VERISSIMO DOPO L’OPERAZIONE AL CERVELLO

La scoperta del tumore al cervello ha certamente portato Francesco Chiofalo a riflettere su molti aspetti della sua vita. A Verissimo ha raccontato: “Quando mi hanno diagnosticato il tumore una delle paure più grandi è stata non poter diventare padre”. L’ex “lenticchio” di Temptation Island ha poi rivelato di essere rimasto intubato per cinque giorni dopo la delicata operazione. “Quando ho ripreso coscienza ho cercato di capire se muovevo tutti gli arti, ma la prima cosa che ho voluto fare appena sveglio, è stata vedere mia madre per dirle che ce l’avevo fatta”. Quindi ha spiegato cosa lo abbia spinto a rivelare ai suoi fan, attraverso i social, la sua malattia: “Non potevo fingere che andasse tutto bene. Ero disperato”. Lo stesso Chiofalo confessa di aver pensato che le cose sarebbero andate male. A colpirlo positivamente, il grandissimo affetto del pubblico: “So che in molti hanno pregato per me e sono sicuro che le preghiere sono state ascoltate”, rivela oggi. Tra i suoi progetti futuri oggi c’è l’amore e la famiglia. “Vorrei diventare papà, dopo la fine della mia relazione (con Selvaggia Roma ndr) non mi sono mai più innamorato”, ha confessato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA