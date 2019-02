Francesco Monte e Giulia Salemi/ Foto, le dediche social tra cuori e personaggi fiabeschi

Francesco Monte e Giulia Salemi sono pronti a guardare avanti felici e innamorati. Nessuno avrebbe puntato molto su questa coppia ma, alla fine, sembra proprio che i due siano ormai lanciatissimi anche per i prossimi mesi quotandosi come una delle coppie più paparazzate e seguite dell’estate. Il pugliese per la bella Giulia ha messo da parte anche la sua voglia di privacy e si sta concedendo sempre più spesso ai social risultando più simpatico e più seguito di quello che era. I due sognano insieme l’America visto che Monte non ha cambiato idea sulla recitazione e sulla voglia di andare oltre oceano a studiare e cambiare vita. Fino a quel momento, però, si è accontentato di Sanremo dove ieri lui e Giulia sono stati protagonisti di uno degli eventi che girano intorno al Festival.

FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI FELICI SUI SOCIAL

Gli occhi dei fan sono puntati sui due e proprio nelle ultime ore hanno avuto modo di mettere insieme nuovi indizi su quello che Francesco Monte e Giulia Salemi stanno vivendo visto che proprio il tronista è tornato a sbilanciarsi postando una serie di foto che lo vedono avvinghiato alla sua fidanzata al Grande Fratello Vip. Lui ha riempito le foto di cuori e lo stesso ha fatto lei felice di questo bel gesto social. Non è la prima volta che i due appaiono felici e pronti a dediche a distanza e anche a Sanremo si sono lasciati andare a baci e abbracci sul red carpet come la stessa Giulia ha mostrato insieme ad alcune foto che ritraggono la coppia in versione Jasmine e Aladdin. Dopo la fine della relazione tra Jane Alexander ed Elia Fongaro, i due continuano a resistere alla vita vera, fino a dove si spingeranno?





