Giulia Cavaglià/ Uomini e Donne: incontro con la mamma di Lorenzo Riccardi, sarà lei la scelta?

Incontro importante per Giulia Cavaglià nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi sta portando avanti la conoscenza con le sue corteggiatrici prima di scegliere la ragazza con cui portare avanti un percorso lontano dal programma di Maria De Filippi. Il percorso di Giulia alla corte di Lorenzo sta andando avanti tra ati e bassi, ma il gesto che il tronista ha deciso di fare nei suoi confronti, pochi giorni prima della registrazione della scelta, non è affatto piaciuto alle altre corteggiatrici. L’esterna di oggi, infatti, sarà importante e particolare. Nessuna cena romantica o passeggiata in un posto particolare. Lorenzo ha deciso di giocare a carte scoperte portando Giulia a casa sua dove le ha presentato la mamma. La decisione di Lorenzo crea disagio in Claudia Dionigi, convinta che il gesto fatto da tronista sia davvero importante. Giulia, dunque, sarà la scelta di Lorenzo?

GIULIA CAVAGLI À E’ LA PREFERITA DI LORENZO RICCARDI?

Giulia Cavaglià si sta preparando per trascorrere alcuni giorni in villa con Lorenzo Riccardi prima della registrazione della fatidica scelta. Se Claudia Dionigi è sicura di avere un posto speciale nel cuore del tronista, Giulia mantiene un profilo più basso anche se, naturalmente, spera di poter essere la prescelta. In attesa che il suo percorso nel dating show di canale 5 si concluda, la Cavaglià condividere con i suoi followers il suo stato d’animo. L’utimo post è proprio dedicato all’amore che la Cavagliò spera di aver trovato in Lorenzo. “L’amore poi cos’è, dammi una definizione,combinazione chimica o è fisica reazione, dimmi tu cos’è…”, scrive Giulia. Sono giorni di attesa, dunque, quelli che sta vivendo la corteggiatrice che, dopo mesi di alti e bassi, spera di poter vivere una vera favola d’amore.

