Isola dei Famosi 2019/ Nel cast Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi! Marina La Rosa in crisi

Alta tensione all’Isola dei Famosi 2019. Compice la fama, tra i naufraghi, il nervosismo aumenta e a farne le spese potrebbe essere Marina La Rosa rea, a detta degli altri concorrenti, di non far altro che provocare con le sue frecciatine al veleno. L’ex concorrente del Grande Fratello non perde occasione per far notare ai compagni le loro mancanze. In particolare, chi è finito nel mirino di Marina è Yuri, considerato il più svogliato nel gruppo. Come se non bastasse, ad aumentare la guerra tra i naufraghi è la divisione del riso. Tra i naufraghi si diffonde il sospetto che il Leader dei Pirati, Marco Maddaloni, non sia equo nella spartizione del riso. A difenderlo è proprio Marina, sicura che ci sia una spiegazione dietro il malinteso. Sull’Isola, dunque, si stanno ormai creando i cosiddetto gruppetti. La maggior parte dei naufraghi, però, comincia ad essere intollerante nei confronti di Marina che, nella prossima puntata, potrebbe finire in nomination.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: JEREMIAS RODRIGUEZ E SOLEIL STASI IN HONDURAS GIA’ DOMENICA?

Dopo la sospensione per il Festival di Sanremo 2019, domenica 10 febbraio, in prima serata su canale 5, tornerà in onda l’Isola dei Famosi 2019. Alessia Marcuzzi dovrà guidare una nuova puntata sperando in un colpo di scena che a aiuti a risollevare gli ascolti deludenti dei primi appuntamenti. Ad aiutarla nell’ardua impresa, nelle prossime puntate del reality, dovrebbero essere Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi che, secondo un’escusiva di Dagospia, dovrebbero sbarcare in Honduras come concorrenti. Il fratelo di Belen che con Soleil ha una persona in comune ovvero Luca Onestini con cui ha diviso la casa del Grande Fratello Vip, dovrebbe finalmente sbarcare sull’Isola dopo aver rischiato di restare a casa per la frattura alla mano. Con due caratteri molto forti e fumantini, i due dovrebbero animare il reality. I due, dunque, cominceranno la loro avventura già domenica?

