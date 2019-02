Jessica Mazzoli contro Morgan / Foto: “L’assegno alla figlia Lara? Finto moralista, hai fallito come padre”

Si apre un nuovo capitolo dell’eterno scontro tra Morgan e l’ex moglie Jessica Mazzoli. Tutto nasce dalla risposta che il cantante dà sui social ad una utente. “Morgan ma tu non sei quello che non si prende cura della figlia piccola?” chiede l’utente e la risposta del cantante – che questa sera sarà a Sanremo al fianco di Achille Lauro – è immediata “Certo, lo divento sempre un minuto dopo lo scadere del 20 del mese, se non arriva l’assegno. Ma se arriva allora sono un padre meraviglioso!” La risposta di Morgan non è passata inosservata alla Mazzoli che l’ha ‘screenshottata’ per poi ripostarla sul suo profilo Instagram. Il tutto affiancato da una sua dura replica: “Il 20 di quale mese?! Di quale anno? – sbotta la Mazzoli – Qui si evince la pochezza di un uomo, se così si può chiamare, che ha fallito come padre e che da una situazione morale tirata in causa ne trae sempre una economica, pur sapendo che NON è di questo che stiamo parlando.”

Jessica Mazzoli contro Morgan: “Finto moralista, i figli non si abbandonano!”

Lo sfogo di Jessica Mazzoli dopo le parole dell’ex Morgan non si fermano. Anzi, i toni si scaldano: “Rimango sempre più basita di fronte a questa voglia di difendere la tua finta immagine di moralista. – e spiega perché – La morale insegna che i figli non si mettono al mondo per essere abbandonati e che vale di più un abbraccio o una chiamata a tua figlia (che non sa nemmeno che voce hai) rispetto ai tuoi miseri soldi.” Ed è proprio sull’aspetto economico che conclude il suo sfogo: “Se proprio dobbiamo parlare di soldi, ripeto che per venirti incontro ho rinunciato a tutti gli arretrati e a più della metà del mantenimento stabilito dal Giudice e, nonostante questo, per 5 anni non ho ricevuto nulla! Ricordo che Lara ora ha 6 anni. Visto che sei così bravo a rispondere solo dietro una tastiera con i tuoi eufemismi, smentisci pubblicamente quello che sto dicendo!” ammette.





