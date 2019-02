La quinta onda/ Video, su Rai Due il film di fantascienza di Blakeson (oggi, 8 febbraio 2019)

La quinta onda va in onda stasera, 8 febbraio 2019, su Rai Due in prima serata. Si tratta di un film di fantascienza e di azione prodotto nel 2016 negli Stati Uniti da Tim Headington, Graham King, Tobey Maguire e Matthew Plouffe e diretto da J Blakeson. Tratto dall’omonimo romanzo di Rick Yancey. Nel cast troviamo Chloe Grace Moretz nel ruolo di Cassie Sullivan e Nick Robinson in quello di Ben Perish. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche americane il 22 gennaio del 2016, per arrivare nelle nostre poco più tardi il 4 febbraio. Si tratta di un film interessante da seguire soprattutto tra amici e anche se la tensione a tratti sparisce si può passare una serata spensierata in compagnia dello stesso.

Clicca qui per il trailer

La quinta onda, la trama del film

La quinta onda narra di un terribile attacco alieno ai danni della Terra, che si svolge tramite una serie di onde, che si susseguono causando disastri e gettando la popolazione nel panico. Prima vanno in tilt gli oggetti elettrici, poi arrivano disastri ambientali di vario tipo e si diffondono malattie e virus. La protagonista del film è l’orfana Cassie Sullivan (Chloë Grace Moretz), che tenta disperatamente di salvare il fratello costretto a combattere contro gli alieni dall’esercito. Un film avvincente, avventuroso e a tratti angosciante, che mostra una realtà disastrata e il coraggio di una protagonista forte e volenterosa.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA