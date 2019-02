Ligabue/ Video: il ritorno con “Luci d’America” e l’omaggio a Guccini (Sanremo 2019)

Ligabue ritornerà sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2019, a distanza di cinque anni dal suo debutto nella kermesse. Il grande ritorno, tanto atteso dai fan, darà la possibilità al rocket di sottolineare l’uscita del suo nuovo album, dal titolo Start e che verrà distribuito il prossimo 8 marzo. Dodici brani inediti che l’artista di Correggio ha anticipato con l’uscita di Luci d’America, uno dei nuovi singoli. Nella kermesse potremo vederlo solo nella serata prevista per i duetti, ovvero l’8 febbraio, quando il super ospite si unirà a tanti altri colleghi in gara. Sarà l’unico tra l’altro come super ospite dell’appuntamento di venerdì, ricorda l’Ansa, dato che gli altri Big che avranno lo stesso ruolo, saranno presenti in serate diverse. I prossimi mesi saranno comunque intensi per Ligabue e la sua presenza al Festival conferma la volontà di inaugurare il nuovo anno con la sua musica ed i live in tutta Italia. Fissata per il prossimo 14 giugno la data zero del suo Star Tour, con prima tappa a Bari. Clicca qui per il video del suo ultimo singolo

Liguabue, Sanremo 2019: paparazzato durante le prove

La notizia della presenza di Ligabue al Festival di Sanremo 2019 risale alla settimana scorsa, ma il suo nome è stato confermato in via ufficiale come super ospite solo nelle scorse ore. Il rocker infatti è stato paparazzato lunedì durante le prove che si sono tenute all’Ariston, un evento che ha frantumato la possibilità di fare una gradita sorpresa ai fan con tanto di colpo di scena. Lo stesso Liga a quel punto ha pubblicato un post sui social per comunicare agli ammiratori la sua presenza nella kermesse. Nel frattempo cresce sempre di più l’attesa di tutti gli ammiratori che hanno ricevuto la fortunata possibilità di ascoltare in anteprima il suo album Start. Ligabue ha infatti scelto alcuni iscritti del suo fandom per un contest inedito che si svolgerà il prossimo 12 febbraio. Un ascolto che sarà possibile solo per un arco di tempo limitato, dalle ore 16 alle ore 20 della stessa giornata ed aperto per pochissimi eletti. Sarà lo staff del cantautore a scegliere chi potrà accedere all’ascolto, tramite un link speciale che verrà comunicato ai vincitori. Intanto Ligabue inizia già a fare incetta di energia per prepararsi al grande tour: “Voglia di urlare contro il cielo“, scrive infatti in un post negli ultimi giorni. Sono settimane intense in preparazione di quel mese di fuoco che lo vedrà impegnato in piena estate nelle città principali italiane, da Bari fino a Roma per l’ultima data ufficiale del 12 luglio, quando il rocker salirà sul palco dello stato Olimpico.





