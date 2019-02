Melissa Satta compie 33 anni/ Festa di compleanno in grande stile, ma senza Boateng

Melissa Satta ha compiuto 33 anni ieri, giovedì 7 febbraio. Per l’ex velina di Striscia la Notizia è stato un giorno importante trascorso con le persone più importanti della sua vita. Su Instagram Stories, infatti, la Satta ha pubblicato una serie infinita di video mostrando ai followers tutte gli auguri ricevuti. Gli amici di sempre non hanno fatto mancare i loro auguri alla Satta che, però, non ha ricevuto, almeno pubblicamente, quelli di Kevin Prince Boateng alimentano ancora i rumors sula loro crisi matrimoniale. Il settimanale Oggi, poche settimane fa, ha annunciato che i due avrebbero avviato le pratiche per la separazione. Notizia che i diretti interessati non hanno mai commentato nonostante la lontananza non faccia che confermare indirettamente i rumors. Boateng, infatti, ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Spagna e giocare con il Barcellona. Nel giorno del compleanno della donna che l’ha reso padre di Maddox, i fans speravano in un gesto del calciatore che, invece, non ha dedicato nulla alla Satta.

MELISSA SATTA COMPIE 33 ANNI: GRANDE FESTA CON LE AMICHE

Dopo aver spento le candeline con il figlio Maddox, Melissa Satta ha festeggiato i suoi 33 anni con le amiche di sempre in un locale di Milano. Belissima e in perfetta forma, la modea è apparsa serena e felice nonostante la lontananza di Boateng. Tra balli, canti e brindisi, Melissa si è divertita in compagnia delle amiche che le hanno fatto trascorrere una giornata davvero speciale. Nessuna nuova notizia, invece, sul suo attuale rapporto con Boateng. I due resteranno per sempre legati per la presenza del figlio Maddox a cui stanno cercando di regalare un’infanzia serena e felice. La riservatezza della coppia e il modo con cui sta gestendo la crisi piace ai fans che, tuttavia, sperano che i due riescano a ritrovarsi.

