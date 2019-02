Nek, duetto con Neri Marcorè / Video: “Farà una cosa particolare…” (Sanremo 2019)

Per la serata dedicata ai duetti, Nek si esibirà sul palco del Festival Di Sanremo 2019 in coppia con Neri Marcorè e canteranno “Mi farò trovare pronto”. La notizia è stata diffusa già qualche tempo fa, ma solo di recente il cantante in gara ha confermato il sodalizio artistico pubblicando, sul suo profilo social, uno scatto che lo ritrae nel bel mezzo delle prove. “Neri Marcorè si è fatto trovare prontissimo per le prove, grazie!!!! #sanremo2019“, si legge nella didascalia di uno scatto che ritrae insieme i due artisti. E, come prevedibile, a queste parole non poteva mancare la replica dell’attore, che tramite l’admin della sua pagina ufficiale ha risposto con un laconico: “Grazie della menzione @nekfilipponeviani! Sei il top”. E a chi ha chiesto i motivi che abbiano spinto Filippo Neviani a una collaborazione così interessante, ma allo stesso tempo decisamente insolita, il cantante ha risposto con un eloquente: “Ci conoscevamo“.

Nek, “La canzone cambierà totalmente aspetto”

A chiarire da cosa sia nata l’idea di duettare con Neri Marcorè sul palco del Festival di Sanremo 2019 è stato Nek, che in una recente intervista concessa a Carlotta D’Agostino per Spettacolonews.com ha rivelato che tutto ha avuto inizio da una conoscenza più o meno profonda nata qualche tempo fa. “Noi ci conoscevamo da qualche anno – ha confermato l’artista in gara – siamo entrati in contatto per questa collaborazione, ha risposto alla mia chiamata“. Sulla loro performance sulle note del brano “Mi farò trovare pronto” attualmente vige il più stretto riserbo, ma il cantante ha voluto anticipare qualche piccolo, ma interessante dettaglio su ciò che il pubblico di Rai 1 ascolterà questa sera: “Dalla versione elettrica, la canzone venerdì cambierà totalmente aspetto – conferma il cantante nel corso dell’intervista – Sconfesserò il brano nell’arrangiamento e nella struttura“.

“Mi piaceva l’idea che fosse Neri Marcorè ad affiancarmi”

Nek ha inoltre svelato i motivi per i quali ha scelto di collaborare con Neri Marcorè per il duetto sulle note di “Mi farò trovare pronto”: “Ho chiamato lui perché non è solamente un attore, è anche un cantante e un musicista“, ha rivelato Filippo Neviani a pochi giorni dalla serata dei duetti del Festival di Sanremo 2019. Nelle sue parole, anche un’anticipazione su ciò che succederà nel corso della performance, quando il suo compagno di avventura, si legge su Spettacolonews.com, “farà una cosa particolare“. Il cantante ha inoltre rivelato di aver fortemente voluto Marcorè al suo fianco, vista la profondità di alcuni versi contenuti nel suo brano: “mi piaceva l’idea che fosse lui ad affiancarmi in questa rivisitazione della canzone, dove si useranno alcuni versi di Borges… Insomma, spero sia suggestivo ed emozionale, perché quel palco merita che vengano trasmesse emozioni“. Di seguito il video clip ufficiale del brano sanremese.

Video Sanremo 2019: Nek canta “Mi farò trovare pronto”





