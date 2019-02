Paola Turci, duetto con Beppe Fiorello/ Video: “Perfetto anche per la mia canzone” (Sanremo 2019)

Sempre più affascinante, Paola Turci mantiene il titolo di concorrente di Sanremo 2019 più bella sin da quando partecipò la prima volta nel 1989 vincendo nella categoria degli emergenti. Peccato che la canzone che presenta quest’anno, L’ultimo ostacolo, nonostante il testo molto bello dedicato al padre scomparso, non sia all’altezza del suo solito repertorio. E’ deludente e in più sembra che la cantante abbia dei seri problemi vocali: voce roca, non al suo usuale livello. In una intervista alla rivista Rolling Stone spiega il perché del ritorno a Sanremo a soli due anni di distanza: “Sono stata tentata, per prima cosa, dal direttore artistico: Claudio Baglioni è una persona che stimo moltissimo, lo scorso anno aveva fatto un bel festival e io credo in me stessa. Penso di fare bene, faccio del mio meglio, ovviamente”. Una artista che ha sofferto molto nella sua carriera che sembra aver trovato la pace interiore a lungo cercata: “La mia ispirazione l’ho tratta dalla bellezza, dall’armonia. Non c’è stato un artista di riferimento, ma un’idea di piacevolezza. Ho anche ascoltato tanti brani, perché alcuni non sono scritti da me, ma solo interpretati”. Oggi è anche politicamente impegnata, del movimento #metoo ad esempio dice che era l’ora che si parlasse delle molestie che le donne subiscono, ma “Qualcosa è andato storto, qualcuno si è fatto prendere la mano. E quindi ecco i processi mediatici, questa denuncia in massa. Attenzione, sono sacrosante le denunce e sono l’arma per sconfiggere i soprusi, ma farle televisive e nel modo in cui s’è visto, non so quanto bene abbiano portato. È un discorso molto delicato, perché ci sono delle vittime. E per le vittime bisogna nutrire rispetto”.

PAOLA TURCI, IL DUETTO CON BEPPE FIORELLO A SANREMO 2019

Paola Turci ha chiamato a Sanremo 2019 per duettare con lei Beppe Fiorello, attore principalmente ma anche buona voce. Una scelta raffinata, in linea con l’artista che sicuramente darà spinta al brano in gara. “Per la serata dei duetti, ho scelto uno dei più eclettici attori italiani, subito dopo averlo sentito cantare a teatro nel suo bellissimo spettacolo, non ho avuto dubbi, era perfetto anche per la mia canzone”, ha scritto Paola Turci su Instagram. Beppe Fiorello è anche protagonista del video clip de L’ultimo ostacolo insieme a Sarah Felberbaum con la regia della regista francese Anissa Bonnefont. Nel video i due protagonisti si cercano senza mai riuscire a incontrarsi. E’ ambientato a Roma, mentre Paola Turci canta il brano. “Ho adorato lavorare con Paola Turci che ho trovato un’interprete potente e carismatica, generosa nelle sue emozioni di fronte alla telecamera, soprattutto quando canta il suo brano che considero molto profondo” racconta la regista. L’anno scorso erano girate voci insistenti che volevano Beppe Fiorello nella squadra di conduttori con Claudio Baglioni al festival 2018, ma lui le aveva prontamente smentite: “Quando è uscita la notizia non mi sembrava carino dire subito ‘non è vero’, anche perché mi lusingava che qualcuno mi considerasse all’altezza. Ma è meglio chiarire: non farò Sanremo, non è il momento”. Ma sicuramente prima o poi capiterà l’occasione. Nel 2013 il fratello di Rosario era stato ospite, aveva allora eseguito un medley di canzoni di Domenico Modugno, Vecchio frac, Cosa sono le nuvole e Tu sì ‘na cosa grande.

VIDEO SANREMO 2019: PAOLA TURCI CANTA “L’ULTIMO OSTACOLO”





