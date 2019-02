Red Land – Rosso Istria/ Video, su Rai Tre il film di Maximiliano Hernando Bruno (oggi, 8 febbraio 2019)

Red Land – Rosso Istria va in onda stasera, 8 febbraio 2019, in prima serata su Rai Tre. Si tratta di un film drammatico/storico prodotto in Italia nel 2018, da Maximiliano Hernando Bruno. Il regista e produttore del film ha anche una parte all’interno della pellicola, quella di Giorgio Staniscia. Dopo l’uscita nelle sale del film ci sono state molte critiche sul fatto che alcune zone distribuissero poco la pellicola, forse per ideali politici. La pellicola è stata presentata alla 75ma mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La critica si è un po’ divisa su questo film, riuscendo ad apprezzarne alcuni aspetti e criticandone altri. Di certo va visto dall’inizio alla fine per rendersi conto che ci troviamo di fronte comunque a un prodotto interessante e che merita più di una visione per essere capito del tutto.

Red Land – Rosso Istria, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Red Land – Rosso Istria. L’ambientazione di questo film è quella della Seconda Guerra Mondiale, un periodo di dolore, angoscia e gravi perdite per tutto il mondo. Il registra si concentra oerò sull’Istria, analizzando eventi e drammi umani in una cornice storica che ha coinvolto tutta la Terra, quasi senza eccezioni. La protagonista è una studentessa, Norma Cossetto che vive in un contesto in cui i soldati che hanno combattuto nella Guerra ora si trovano abbandonati a loro stessi, senza più un obiettivo. Norma è un personaggio storico realmente esistente, una giovane donna figlia di un membro del partito fascista che nel 1943 fu stuprata e uccisa da un gruppo di partigiani della Jugoslavia. Il regista analizza con cura la figura di questa ragazza, la vita prima del tragico evento che la rese famosa e i sentimenti che lei e molti altri giovani del luogo provavano in un ambiente decadente come quello post-bellico.

