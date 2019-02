Sanremo 2019, Adriano Celentano/ Complimenti a Baglioni: “Bravo Claudio!”, poi le numerose frecciatine

Nonostante i piccoli malanni di stagione che l’hanno costretto ad interrompere il progetto di Adrian per la bellezza di due settimane, Adriano Celentano ha espresso il suo punto di vista sul Festival di Sanremo 2019, condotto dall’amico Claudio Baglioni. Raggiunto dall’AdnKronos, il molleggiato della musica ha dispensato parole di stima per il “dirottatore” artistico della kermesse musicale. Nel frattempo, tra un complimento e l’altro al cantautore romano, ha dispensato anche una serie di frecciatine niente male, nei confronti degli artisti che hanno preceduto Baglioni nella conduzione dello show. “Bravo Claudio! Per la seconda volta hai centrato in pieno l’obiettivo che è quello di aver dato finalmente una svolta al Festival”, ha esordito Adriano Celentano. “Un festival – aggiunge – che fu giusto fino a che c’era Baudo”. Secondo il marito di Claudia Mori quindi, dopo Pippo tutti i Festival avrebbero avuto qualcosa di sbagliato. Come sempre, l’artista non ha peli sulla lingua è confida il suo punto di vista senza particolari giri di parole ed ostacoli di sorta.

Adriano Celentano e Sanremo 2019: complimenti a Baglioni ma tante frecciatine…

“Dopo di lui (Baudo, ndr), il crollo. Finché non sei apparso tu. Non sono in grado, dopo due sole performance, di giudicare le canzoni a parte l’accattivante brano di Daniele Silvestri e il bellissimo testo del bravo Cristicchi. Però so riconoscere il vento che pulisce e spazza via il pericoloso immobilismo di chi ti ha preceduto”, ha continuato Adriano Celentano elogiando Claudio Baglioni. Per capire con chi se la sta prendendo il molleggiato, basta fare un rapido calcolo nel passato: chi ha condotto il Festival di Sanremo dopo Baudo e Prima di Baglioni? Nel 2008 data l’ultimo diretto da Baudo. Dopo di lui, nel 2009 è toccato a Paolo Bonolis, poi nel 2010 ad Antonella Clerici, nel 2011 e 2012 a Gianni Morandi, nel 2013 e 2014 a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e un ultimo triennio firmato Carlo Conti.

