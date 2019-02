Sanremo 2019, scaletta quarta serata/ Duetti e ospiti dell’8 febbraio: arriva Ligabue!

Il Festival di Sanremo 2019 è giunto alla quarta serata, scopriamo come seguire l’evento. L’appuntamento va in onda in prima serata, alle ore 20:45, in chiaro, su Rai 1. La gara vera e propria dovrebbe iniziare intorno alle ore 21:30. E in streaming sarà visibile gratis sulla piattaforma gratuita, previa registrazione tramite mail o facebook, RaiPlay, che permette di vedere i programmi Rai in diretta su diversi dispositivi come pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare la puntata. La kermesse sarà ovviamente seguita anche da RadioRai con Rai Radio Due che farà una vera e propria cronaca live, sarà possibile seguire il Festival anche in streaming Radio su RaiPlayRadio. Tornando alla serata, oltre i vari ospiti che faranno da duetto con i cantanti in gara, ci sarà Ligabue che, insieme a Claudio Baglioni, omaggerà sul palco dell’Ariston Francesco Guccini. Ci attende quindi una serata ricca di emozioni.

I DUETTI DELLA QUARTA SERATA DI SANREMO 2019

La quarta serata di Sanremo 2019 è sempre quella più attesa per i vari duetti che impreziosiscono le canzoni in gara. Andiamo a scoprire tutti i duetti previsti: Federica Carta e Share con il brano “Senza farlo apposta” duetteranno con Cristina D’Avena, Patty Pravo e Briga con il brano “Un po’ come la vita” duetteranno con Giovanni Caccamo, Negrita con il brano “I ragazzi stanno bene”, duetteranno con Roy Paci ed Enrico Ruggeri, Daniele Silvestri con il brano “Argento Vivo”, duetterà con Manuel Agnelli, Ex-Otago con il brano “Solo una canzone” duetteranno con Jack Savoretti, Achille Lauro con il brano “Rolls Royce” duetterà con Morgan, Arisa con il brano “Mi sento bene” duetterà con Tony Hadley, Francesco Renga con il brano “Aspetto che torni” duetterà con Bungaro ed Eleonora Abbagnato, Boomdabash con il brano “Per un milione” duetterà con Rocco Hunt, Enrico Nigiotti con il brano “Nonno Hollywood” duetterà con Paolo Jannacci, Nino D’Angelo e Livio Cori con il brano “Un’altra luce” duetteranno con i Sottotono, Paola Turci con il brano “L’ultimo Ostacolo” duetterà con Beppe Fiorello, Simone Cristicchi con il brano “Abbi cura di me” duetterà con Ermal Meta.

DA ANNA TATANGELO A GHEMON: I DUETTI

Si continua con la lunga lista dei duetti del Festival di Sanremo 2019. Sul palco dell’Ariston saliranno anche: The Zen Circus, con il brano “L’amore è una dittatura” duetterà con Brunori SAS, Anna Tatangelo con il brano “Le nostre anime di notte” duetterà con Syria, Loredana Bertè con il brano “Cosa ti aspetti di me” duetterà con Irene Grandi, Irama con il brano “La ragazza con il cuore di latta” duetterà con Noemi, Ultimo con il brano “I tuoi particolari” duetterà con Fabrizio Moro, Nek con il brano “Mi farò trovare pronto” duetterà su Neri Marcorè, Motta con il brano “Dov’è l’Italia” duetterà con Nada, Il Volo con il brano “Musica che resta” duetterà con Alessandro Quarta, Ghemon con il brano “Rose viola” duetterà con Diodato e il Calibro 35, Einar con il brano “Parole nuove” duetterà con Biondo, Mahmood con il brano “Soldi” duetterà con Gue Pequeno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA