Simon Dorante-Day, figlio segreto di Carlo e Camilla?/ Chiesto test Dna: “Diana sapeva, stava per rivelarlo”

Simon Dorante-Day è un uomo di 52 anni e vive in Australia. Il suo nome potrebbe non dire nulla ai più eppure nelle ultime ore sarebbe salito agli onori del gossip per una sua dichiarazione che avrebbe lasciato tutti di stucco. Secondo il 52enne, infatti, sarebbe il figlio segreto, o meglio illegittimo del principe Carlo e di Camilla. Anche per tale ragione, come riporta Today.it, nella sua pagina Facebook ha deciso di mettere i puntini sulle “i” a partire dal nome, facendosi quindi chiamare “Prince Simon”. L’uomo in più occasioni ha ribadito la sua somiglianza al suo presunto padre naturale ed ha così preteso il test del Dna. Nato il 5 aprile 1966 a Gosport, nell’Hampshire, Simon Dorante-Day è stato adottato quando aveva appena 18 mesi da Karen e David Day. La sua nonna adottiva, sempre secondo i racconti dell’uomo, avrebbe a lungo lavorato perla regina Elisabetta II ed il principe Filippo. Sarebbe stata lei a svelargli la verità sui suoi genitori naturali i quali sarebbero proprio Carlo e Camilla.

SIMON DORANTE-DAY: “SONO IL FIGLIO SEGRETO DI CARLO E CAMILLA”

Nuovo scandalo in arrivo sulla famiglia reale dopo le dichiarazioni di tale Simon Dorante-Day il quale è convinto di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla. Secondo “’Prince Simon”, come ama essere chiamato, anche Diana sarebbe stata al corrente dell’accaduto: “Crediamo che Diana sapesse della mia esistenza e che avesse messo insieme tutti i pezzi”, ha dichiarato il 52enne in una intervista rilasciata a New Idea. “Penso che Diana fosse arrivata al punto in cui stava cercando risposte sulla sua vita, su come si fosse sbagliata, e che stesse per renderlo pubblico”, rivela ancora Simon coinvolgendo nella sua presunta storia personale anche la compianta Lady D. La storia tra il principe Carlo e Camilla Shand, dunque, prosegue all’insegna dei presunti scandali e misteri. La nascita della loro relazione non è mai stata, di fatto, mai chiara sin dall’esordio e non è escluso che il 52enne australiano abbia potuto raccontare la verità sul suo conto. I suoi genitori biologici sono davvero i duchi di Cornovaglia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA