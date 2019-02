The Zen Circus, duetto con Brunori Sas/ Video: “un caro amico che ci farà sentire a casa” (Sanremo 2019)

The Zen Circus si esibiranno con Brunori Sas per la serata del Festival di Sanremo 2019 dedicata ai duetti. Ma cosa pensa la band della collaborazione con uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano? “È con grandissima gioia che presentiamo questo duetto perché con Dario (Brunori, ndr) abbiamo un rapporto che va avanti da molti anni”. Secondo i componenti della band, sarà proprio il celebre cantautore calabrese a dare al brano “L’amore è una dittatura” un valore aggiunto, una qualità da ricercare soprattutto nella “sua capacità affabulatoria, la sua capacità di porgere il brano, perché ha un timbro che si sposa bene con quello di Andrea (Appino, frontman del gruppo, ndr), ma è un po’ diverso”. Massimiliano “Ufo” Schiavelli rivela inoltre a Pisa Today di essere certo che Brunori sarà il vero protagonista della serata dedicata ai duetti semplicemente “con il suo essere Dario nazionale: “È il nostro presidente del consiglio in pectore del sindacato musicisti – conferma infatti il musicista – Dario è una figura talmente trasversale.. anzi, lo vedrei anche a condurre!”.

Per i The Zen Circus nuovi arrangiamenti in arrivo?

Per la quota rock del Festival di Sanremo 2019, spazio a The Zen Circus, che questa sera si esibiranno con Brunori Sas. Secondo i tanti followers, il cantautore calabrese darà al loro brano una sfumatura tutta nuova. Ma in un brano di apertura che parla alla gente, la band, nell’esibizione con Dario Brunori, ripercorrerà ancora una volta quel sentimento che non è estranei ai loro brani, l’amore, che questa volta sarà al centro di una riflessione molto più profonda. “Sosteniamo l’amore romantico, ma questa canzone si pone un quesito“, rivelano gli artisti in un’intervista concessa a Radio 2, “se allontano gli estranei e non mi specchio in una comunità di esseri umani, allontano anche quello”. Tutto il pubblico intanto è in attesa discoprire se la loro canzone, caratterizzata dall’assenza di ritornelli, questa sera si modificherà per far posto al nuovo arrivato. Quali saranno gli arrangiamenti del brano che ha conquistato pubblico e giuria?

Brunori Sas? “Uno dei migliori cantautori della nostra generazione”

Questa sera i The Zen Circus si esibiranno in duetto con il cosentino Dario Brunori, in arte Brunori Sas, ma quella che vedremo sul palco del Festival di Sanremo 2019 non è la loro prima esibizione. A rivelarlo è stata la band, che con un breve filmato condiviso su Facebook ha pubblicato una dedica a colui che è oggi più che un collega, è un amico. “A casa tutto bene. L’8 febbraio a Sanremo, per la serata con ospiti, non solo portiamo il primo brano in 69 anni di festival senza ritornello, ma anche uno dei migliori cantautori della nostra generazione. Nonché un caro, carissimo amico che ci farà sentire, appunto, a casa. @brunorisas @sanremorai #figliodiputtana #fratellanza“, si legge in un post sul profilo ufficiale della band. Ne vedremo delle belle? Di seguito il video ufficiale della loro canzone.

Video Sanremo 2019: i The Zen Circus cantano “L’amore è una dittatura”

