Una piccola impresa meridionale/ Video, su Canale 5 il film con Rocco Papaleo (oggi, 8 febbraio 2019)

Una piccola impresa meridionale va in onda stasera, 8 febbraio 2019, su Canale 5. Film commedia del 2013 prodotto in Italia da Arturo Paglia e Isabella Cocuzza e diretto da Rocco Papaleo. Distribuito da Warner Bros e da Entertainment Italia. Nel cast sono presenti molti importanti e famosi attori italiani e non solo, primo fra tutti Riccardo Scamarcio. Scamarcio è da molti anni apprezzato dal pubblico per molte sue interpretazioni indimenticabili. Ricordiamo nel 2004 Tre metri sopra il cielo, che gli permette di entrare nel cuore di molte spettatrici italiane, Romazo Criminale (2004), la miniserie La freccia nera (2006), Mio fratello è figlio unico (2007), Ho foglia di te (2007) e Mine Vaganti (2010). Scamarcio non ha sfondato solo nel cinema italiano, ma è anche acclamato all’estero. Nel 2014 ha recitato nel film inglese Effie Gray e nel 2018 ha preso parte alla serie tv The Woman in White.

Clicca qui per il trailer

Una piccola impresa meridionale, la trama del film

La trama del film Una piccola impresa meridionale, in onda oggi su Canale 5, ruota intorno allo scandalo, al peccato e all’isolamento. Don Costantino (interpretato da Rocco Papaleo) ha ormai abbandonato la carriera ecclesiastica e dato che la madre non vuole che in giro se ne sappia il motivo, lo confina in un faro ormai fuori uso. Dovrebbe essere un luogo tranquillo per lui, dove isolarsi e non alimentare eventuali scandali, invece il fato comincia ad accogliere via via altre persone, tutti peccatori che finiscono per rifugiarsi in quel luogo e per condividere con gli altri le loro scelte passate. Questo film è diretto da Rocco Papaleo, uno degli interpreti principali. In più di un film Papaleo ha partecipato anche come regista, come per esempio Basilicata coast to coast e Onda su onda.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA