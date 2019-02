Uomini e Donne/ Anticipazioni: Giorgia lascia il programma, la reazione Luigi Mastroianni (Trono Classico)

Colpo di scena nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. A pochi giorni dalla scelta, infatti, Giorgia, la corteggiatrice di Luigi Mastroianni, ha deciso di autoeliminarsi. Come rivela il Vicolo delle News, la ragazza, stanca dall’atteggiamento del tronista, non sentendosi apprezzata, ha deciso di abbandonare la trasmissione e lasciare le sole Irene e Valentina a contendersi il cuore dell’ex corteggiatore di Sara Affi Fella. La decisione di Giorgia è arrivata dopo la visione di un filmato. Maria De Filippi, infatti, le ha mostrato prima un filmato in cui il tronista parla di lei come di una persona pura e semplice e poi un successivo rvm in cui Luigi spiega di non riuscire ad accettare alcuni suoi atteggiamenti. Giorgia, così, annuncia di aver riflettuto a lungo sul suo percorso e di aver deciso di autoeliminarsi. La scelta della corteggiatrice non ha scatenato dure reazione da parte del tronista che, stando alle parole di Giorgia, non sarebbe realmente interessato a lei.

UOMINI E DONNE: IL MESSAGGIO DI SONIA PUGLISI A LUIGI MASTROIANNI

Nella puntata del trono classico di Uomini e Donne trasmessa ieri, Sonia Puglisi non si è presentata in trasmissione. La puntata era stata registrata a metà gennaio e, ad oggi, la corteggiatrice non è più tornata nel programma che ha così chiuso in netto anticipo il suo percorso alla corte di Luigi Mastroianni. Dopo la messa in onda della puntata, la Puglisi è così libera di esprimere il proprio pensiero sui social e così ha fatto. “Sembra doveroso, a questo punto, fare dei ringraziamenti a tutta la redazione e allo staff che ogni giorno lavora con dedizione e si impegna per garantire il meglio, sia a chi guarda da casa, sia a chi come me, ha vissuto quest’esperienza” – esordisce così Sonia Puglisi su Instagram – “Mi sento altrettanto in dovere, come minimo, di dire grazie a chi mi ha accompagnata in questo percorso. Ci abbiamo provato, siamo andati avanti finché abbiamo realmente percepito che ne valesse la pena. Non rimpiango di aver rinunciato a tante cose per stare lì perché ci credevo”, ha concluso.

