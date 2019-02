Uomini e donne/ Ida Platano volta pagina: “merito un’altra opportunità” (Trono Over)

Ida Platano dice definitivamente addio a Riccardo Guarnieri e volta pagina. La dama del trono over di Uomini e Donne, nonostante sia rimasta fortemente scottata dalla fine della sua storia con il cavaliere, in una recente puntata della trasmissione di Maria De Filippi, si è detta pronta a darsi una nuova possibilità. Dopo aver creduto fortemente nell’amore con Riccardo con cui era pronta a costruire qualcosa d’importante, la Platano, sempre bellissima e moto corteggiata, ha deciso di rimettersi totalmente in gioco. “Il mio cuore deve ancora un po’ recuperare. So che lui si sta rapportando con altre persone, non è facile per me. Per me, le esperienze devono essere uniche nella vita, pensavo di trovare qui il mio guerriero e questo non è successo. Ma mi voglio dare un’altra opportunità. Avvicinarsi a me sarà difficile, non dico che sarà facile. Io e Riccardo abbiamo avuto una storia forte. Ci proverò”, ha detto Ida Platano. A tifare per lei c’è non solo il pubblico, ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, totalmente dalla sua parte. Su Instagram, poi, la dama ha scritto: “Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale”.

UOMINI E DONNE: I RICORDI DI GEMMA GALGANI

Gemma Galgani si lascia andare ai ricordi sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. La dama del trono over che continua ad animare la trasmissione con i suoi tormenti d’amore, per una volta, ha messo da parte i problemi di cuore e ha ripercorso le tappe della sua infanzia. “Da bambina non avevo paura di nulla…Volevo scoprire il Mondo…Una volta scappai di casa per andare a giocare con dei bambini rom…Quando poi tornai, trovai la polizia ad aspettarmi…”., ricorda Gemma che, con il trascorrere del tempo, non ha perso la voglia di esplorare il mondo e di rischiare. Rischi che, puntualmente, la dama corre in amore, anche a costo di soffrire come sta dimostrando con Rocco Fredella con il quale, tra alti e bassi, la storia continua.

