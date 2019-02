Uomini e Donne/ Teresa Langella ha registrato la sua scelta: ecco le sorprese di Antonio e Andrea

Tra una settimana si apriranno le porte della scelta serale di Uomini e Donne. Teresa Langella, dovrà scegliere l’uomo della sua vita tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Intervistata tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, la tronista ha raccontato le sue emozioni a caldo, confidando di sentire la mancanza dei due ragazzi. Ed infatti, dopo averli salutati in studio per l’ultima volta, mancavano ancora svariati giorni per arrivare in villa e poterli rivedere. “E’ la prima volta che stiamo per così tanto divisi. Queste giornate non passano più e l’ansia sale alle stelle”, ha raccontato. Durante l’ultima puntata con protagonisti proprio Teresa, Antonio e Andrea, il primo ha ricevuto un bacio e il secondo delle lacrime. Se Dal Corso gli regala molte incertezze, con Moriconi appare più sicura: “Ho la fortuna di essere arrivata alla fine con due corteggiatori che stimo molto”, ha concluso. Dopo 4 mesi, Teresa è prontissima alla scelta, tanto da confidare di non avere alcun dubbio a proposito.

Teresa Langella ha registrato la sua scelta: le anticipazioni di Uomini e Donne

La scelta di Teresa Langella sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 il prossimo 15 febbraio. Nonostante l’attesa, sul web sono arrivate le primissime anticipazioni. Secondo Il VicoloDelleNews infatti, al castello i due corteggiatori avrebbero avuto due approcci totalmente differenti. Antonio Moriconi ha chiesto l’aiuto di Gigi Finizio (cantante preferito della tronista) mentre Andrea Dal Corso, si è affidato allo chef Alessandro Borghese. Se il primo ha puntato sulla semplicità e le passioni della ragazza, il secondo ha giocato la carta della favola e la raffinatezza. Teresa ha già registrato la sua scelta e ad oggi, dovrebbe essere già tra le braccia del suo nuovo fidanzato. Per capire di chi si tratta, dovrete attendere l’appuntamento in prima serata di Uomini e Donne. Secondo le primissime indiscrezioni inoltre, pare che la napoletana abbia preferito Andrew, l’ex tentatore di Temptation Island, che ha colpito il pubblico per la classe e l’eleganza.

