V per vendetta/ Video, su Italia 1 il film di James McTeigue (oggi, 8 febbraio 2019)

V per vendetta va in onda stasera, 8 febbraio 2019, su Italia 1. Si tratta di un film d’azione e drammatico del 2005, prodotto tra Regno Unito e Germania, da Larry e Andy Wachowski, Grant Hill e Joel Silver, diretto da James McTeigue. Attori d’eccezione per questo capolavoro cinematografico. Nei panni dell’iconico V, che mai compare in camera a viso scoperto, ma solo con una maschera diventata famosa in tutto il mondo, c’è il grande Hugo Weaving, noto per aver recitato in moltissimi film di successo, come Reckless Kelly (1993), Priscilla – La regina del deserto (1994), la trilogia di Matrix (dal 1999 al 2003), la trilogia de Il Signore degli Anelli (dal 2001 al 2003), Captain America – Il primo Vendicatore (2011) e Lo Hobbit (2012). Il suo supporto femminile, protagonista del film, è Natalie Portman, attrice che fin da piccola si è fatta notare sulle scene grazie a interpretazioni magistrali e commoventi. La ricordiamo in Lèon (1994), Mars Attacks! (1996), La seconda trilogia di Star Wars (dal 1999 al 2005), La mia adorabile nemica (1999), Thor (2010) e Il cigno nero (2010). Altri importanti attori in V per vendetta sono Stephen Rea e Stephen Fry. Il primo è noto per aver preso parte a La moglie del soldato (1992) e The Honourable Woman (2015), mentre il secondo ha alle spalle una lunga carriera di comico e ha recitato in Gli amici di Peter (1992), Wilde (1997), Sherlock Holmes – Gioco d’ombre (2011) e la serie tv Bones (2005-2017). Ricordiamo anche John Hurt, attore inglese già visto in Fuga di mezzanotte (1977), Alien (1979), The Elephant Man (1980) e alcuni capitoli della saga di Harry Potter.

V per vendetta, la trama del film

V per vendetta è un film distopico che dipinge una realtà triste e un Paese oppresso da un regime totalitario. Siamo nell’Inghilerra di un presente alternativo, guidato da un partito nazionalista che da un lato raccoglie molti consensi e dall’altro scatena ribellioni e proteste. Per questi e per coloro che vengono visti come sovversivi la vita non è facile. Ad opporsi strenuamente a questo totalitarismo dannoso e oppressivo è V, un uomo mascherato di cui non si conosce l’identità. V un giorno soccorre Evey, una ragazza anch’essa opposta all’attuale governo, e la loro frequentazione porta la giovane ad allearsi col ribelle, contro una forza oppressiva e crudele che deve assolutamente cessare per riportare la serenità nel Regno Unito.

