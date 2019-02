Vincitore duetti Sanremo 2019/ Chi ha vinto? Favoriti Ultimo-Moro e Cristicchi-Meta

I duetti di Sanremo 2019: questa sera la premiazione del vincitore

Da molti anni ormai, la serata del venerdì di Sanremo è dedicata ai duetti. Gli artisti in gara, salgono sul palcoscenico del Teatro Ariston, reinterpretando le loro canzoni con la presenza di un ospite al loro fianco. Al termine di questo appuntamento poi, verrà anche decretato il vincitore di questo particolare (e momentaneo) cambiamento di rotta. Attesi per stasera, sul palco della celebre kermesse, oltre ottanta artisti, tra cantanti, attori, musicisti e ballerini. Senza ombra di dubbio, la puntata di questa sera, sarà interessante per quanto riguarda il numero altissimo di talenti che si esibiranno. Proprio perché sono previste ben 24 canzoni, l’unico ospite della puntata sarà Luciano Ligabue, prontissimo per un duetto con il “dirottatore” artistico Claudio Baglioni. Chi trionferà questa sera? Il nome del vincitore sarà in linea anche con quello che si aggiudicherà l’intera edizione? Difficile, al momento, fare dei pronostici azzeccati.

Serata duetti: gli ospiti più attesi

Piacevoli ritorni e grandi attese. Questo è l’attuale mood della quarta serata del Festival di Sanremo, in onda stasera con le 24 esibizioni dei duetti. Molto attesi, Ermal Meta e Fabrizio Moro, dopo la vittoria dello scorso anno con “Non mi avete fatto niente”. Il primo duetterà con Simone Cristicchi mentre il secondo, regalerà emozioni a non finire, in coppia con Ultimo (tra i papabili vincitori dell’intera kermesse). Tra gli artisti presenti, Meta-Moro non saranno gli unici reduci dal Festival. Anche Bungaro, dopo avere partecipato lo scorso anno con Ornella Vanoni e Pacifico, tornerà stasera in coppia con Francesco Renga. Con loro, anche un passo di danza di Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel. Diodato si presenterà insieme ai Calibro 35 al fianco di Ghemon ed anche lui, come ben ricorderete aveva partecipato lo scorso anno con Roy Paci, anche lui presente per supportare i Negrita con Enrico Ruggeri. Spazio anche per Giovanni Caccamo, che farà da spalla a Patty Pravo e Briga. Molto attesa invece, la presenza di Manuel Agnelli per cantare con Daniele Silvestri e il rapper Rancore.

Tutti i duetti della quarta serata del Festiva di Sanremo 2019

Ecco a seguire, la lista di tutti i duetti della quarta serata di Sanremo.

Achille Lauro con Morgan in “Rolls Royce”

Anna Tatangelo con Syria in “Le nostre anime di notte”

Arisa con Tony Hadley e i Kataklò in “Mi fa stare bene”

Boomdabash con Rocco Hunt in “Per un milione”

Daniele Silvestri feat. Rancore con Manuel Agnelli in “Argento vivo”

Einar con Biondo e Sergio Sylvestre in “Parole nuove”

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci e Massimo Ottoni in “Nonno Hollywood”

Ex-Otago con Jack Savoretti in “Solo una canzone”

Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena in “Senza farlo apposta”

Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato in “Aspetto che torni”

Ghemon con Diodato e i Calibro 35 in “Rose viola”

Il Volo con Alessandro Quarta in “Musica che resta”

Irama con Noemi e Caterina Guzzanti in “La ragazza col cuore di latta”

Loredana Berté con Irene Grandi in “Cosa ti aspetti da me”

Mahmood con Gué Pequeno in “Soldi”

Motta con Nada in “Dov’è l’Italia”

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci in “I ragazzi stanno bene”

Nek con Neri Marcoré in “Mi farò trovare pronto”

Nino D’Angelo e Livio Cori con i Sottotono in “Un’altra luce”

Paola Turci con Beppe Fiorello in “L’ultimo ostacolo”

Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo in “Un po’ come la vita”

Simone Cristicchi con Ermal Meta in “Abbi cura di me”

Ultimo con Fabrizio Moro in “I tuoi particolari”

Zen Circus con Brunori Sas in “L’amore è una dittatura”



