Virginia Raffaele/ Il Festival del prossimo anno nelle sue mani? Il parere della stampa (Sanremo 2019)

Virginia Raffaele verso la conduzione totale del prossimo Festival di Sanremo? L’attrice ha tutte le carte in tavola per dirigerlo al completo anche perché, gli unici momenti divertenti della kermesse un poco sottotono, ce li ha gentilmente donati lei. La 39enne, potrebbe davvero essere la protagonista assoluta della prossima edizione e gli indizi, sembrano esserci tutti. Apprezzatissima da un pubblico molto vasto, di recente anche Vittorio Feltri ne ha tessuto le lodi. Intervistato ai microfoni di Un giorno da pecora ha chiarito: “La Raffaele è una ragazza che mi piace, ma mi piace soprattutto fisicamente. Bravissima nelle imitazioni, poi”. Virginia infatti, oltre ad essere bella e brava, è capace di adattarsi in ogni situazione, presentandosi – di fatto – come una artista multiforme, capacissima di improvvisare. Dal lontano 2010 (dai tempi della conduzione di Antonella Clerici e prima di Simona Ventura), non si vede una donna prendere totalmente le redini della kermesse musicale.

Virginia Raffaele verso la conduzione totale del Festival?

Tutti elogiano Virginia Raffaele, tutti la rivorrebbero ancora sul palcoscenico del Festival. L’inviata de Il Giornale, Laura Rio ha segnalato il passo in avanti da una serata all’altra: “Virginia Raffaele che martedì era parsa un po’ impacciata, tesa, non a suo agio nel ruolo di conduttrice, ha potuto mostrare tutto il suo potenziale e la bravura anche senza ore di trucco e maschere”. Luca Dondoni de La Stampa, le ha dedicato un approfondito articolo: “Quando accende il turbo e si muove sul terreno delle imitazioni è un’artista di razza, arguta quando reinterpreta i personaggi e i loro tic”. Per poi elogiarla ancora: “Ecco la Raffaele che piace, disinvolta quando si tratta di prendere e prendersi in giro, sorprendente, a volte incredibile quando si cala nei panni di una delle tante maschere che inventa e reinventa”. Anche Fabrizio Biasin su Libero, ne tesse le lodi: “Pungolata in conferenza stampa (“deve fare i suoi personaggi, altrimenti cosa è venuta a fare?”) prende in giro i cinesi, gli spagnoli, tutti e strappa risate”.

