Abiti Sanremo 2019, finale/ Vestiti, look e stilisti: eleganza e sensualità per le donne

Tra gli argomenti di maggior interesse durante il Festival di Sanremo 2019 c’è il look dei cantanti in gara e dei conduttori. Sia gli uomini che le donne, durante la famosa kermesse musicale, sono autorizzati ad osare con outfit particolari, ma che siano adatti all’evento. Anche Sanremo 2019 ha fatto scuola in termini di moda con abiti che hanno lasciato senza fiato ed altri che, invece, hanno deluso. In attesa di scoprire cosa indosseranno i protagonisti di Sanremo 2019 durante la serata finale, nelle precedenti serate, hanno convinto tutto soprattutto Paola Turci e Anna Tatangelo. La prima ha conquistato il titolo di donna più elegante e sensuale del Festival indossando delle tute, bianche e nere, apparentemente semplici, che sono riuscite a valorizzare la sua indiscutibile bellezza. La Tatangelo, invece, ha puntato su abiti corti che hanno messo in evidenza le sue gambe perfette. Uno degli abiti più apprezzati è stato quello della terza serata, firmato Saint Laurent.

SANREMO 2019: ABITI E VESTITI, I LOOK DEI CANTANTI IN GARA

Loredana Bertè detta legge anche nel look. Nonostante si dica che abbia indossato lo stesso abito nelle prime due serate, la regina del rock italiano non tradisce la propria indole indossando abiti che rispecchiano totalmente la sua personalità. Aggressivi, decisi e mai volgari: gli abiti di Loredana Bertè piacciono e non deludono le aspettative degli addetti ai lavori. Ci si aspettava un po’ di più, invece, dalle altre cantanti in gara: bocciato, ad esempio, l’abito indossato da Arisa durante la seconda serata così come gli outfit di Patty Pravo che non hanno esaltato l’immagina da diva che da sempre a accompagna. Tra gli uomini, invece, il più apprezzato resta Francesco Renga, impeccabile nei suoi completi elegantissimi. Durante le prime serate ha indossato abiti di Maurizio Miri. Bocciato, invece, il look di Daniele Silvestri e dei più giovani come Ghemon ed Einar, a tratti esagerato e troppo stravagante.

CONDUTTORI: CHI È STATO IL PIÙ ELEGANTE?

Tra Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, chi è stato il più elegante? Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2019, nei suoi abiti firmati Ermanno Scervino, non ha deluso le aspettative del pubblico optando per outfit adatto al ruolo e tutti dai toni scuri. Dopo la giacca Etro della prima sera che ha provocato anche la gaffe di Virginia Raffaele, Claudio Bisio torna ad indossare Etro durante la terza serata, ma stavolta la giacca verde appare più adatta. Totalmente promosso, invece, il look della seconda serata firmato Armani. E Virginia Raffaele? Il look più apprezzato è stato quello della prima serata nel corso della quale ha indossato abiti di Armani Privè considerati eleganti e raffinati. In molti, però, avrebbero voluto vedere un look più sensuale da parte della primadonna del Festival che potrebbe stupire durante la finalissima.

ABITI E LOOK DEGLI OSPITI: QUALI SONO I TOP?

Tra gli ospiti, vince senza appello sicuramente Michelle Hunziker, tornata al Festival di Sanremo con un favoloso abito Armani Privè che esalta totalmente la sua bellezza. Apprezzato anche il look elegante di Serena Rossi che, durante la terza serata, ha indossato un abito di Blumarine. Non convince totalmente, invece, la scelta total blck di Alessandra Amoroso, soprattutto per il coprispalle di piume. Promossi a pieni voti anche l’elegantissimo Marco Mengoni in Giorgio Armani e Ornella Vanoni. Promossa anche Laura Chiatti con l’abito in Dolce&Gabbana e Giorgia in Christian Dior. Rimandato, invece, l’outfit di Antonello Venditti, troppo casual per un palco importante come quello del Teatro Ariston.



© RIPRODUZIONE RISERVATA