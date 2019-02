Achille Lauro, “Rolls Royce”/ Video: stonature con autotune e polemiche, ma lui… (Finale Sanremo 2019)

Achille Lauro è la vera novità di questo 69esimo Festival di Sanremo 2019 targato Claudio Baglioni. Con la sua canzone “Rolls Royce” sin dalla prima interpretazione ha fatto parecchio discutere. Due le principali accuse, entrambe molto pesanti se solo fossero vere: un presunto plagio e il vero significato del testo, definito da Striscia la Notizia un inno all’ecstasy. Nel corso della prima serata, il trapper nonostante la novità portata sul palcoscenico dell’Ariston non è riuscito a convincere fino in fondo la giuria demoscopica che lo ha fatto scivolare dritto nella zona più a rischio, ovvero quella “Rossa”. Probabilmente il pezzo presentato è apparso fin troppo all’avanguardia rispetto alla tradizione della kermesse sanremese. Eppure subito dopo la prima esibizione, soprattutto sui social si è parlato apertamente di plagio, accostando il brano “Rolls Royce” a “1979” degli Smashing Pumpkins. Un paragone forse fin troppo azzardato anche se a notarlo sarebbe stato un esperto del settore come Frankie hi-nrg, sebbene se avesse parlato in tono ironico. Abbandonata la zona sicura rappresentata dalla trap, Achille Lauro ha senza dubbio avuto il pregio di osare, in un mare di citazioni buttate forse non proprio a caso.

ACHILLE LAURO, LA SECONDA ESIBIZIONE A SANREMO 2019

Già nella seconda serata, Achille Lauro ha dimostrato di essere in grado di fare molto di più con la sua “Rolls Royce“, compiendo un balzo in avanti non indifferente e posizionandosi tra i candidati al podio. Non è un caso se le votazioni della sala stampa lo hanno inserito nella “Zona Blu”, ovvero quella di sicurezza, sebbene si sia trattato di una classifica parziale. Il cantante che viene dalla trap ha aperto la seconda serata e anche in questa sua nuova esibizione, al pari della prima, ha collezionato qualche sbavatura di troppo, nonostante l’uso dell’autotune. Eppure il ritornello entra in testa ed è destinato ad uscirne con grande difficoltà nonostante le successive esibizioni dei colleghi. Il suo resta un pezzo semplice, con un riff fresco tra punk, rock e glam. In tanti lo hanno paragonato allo stile di Vasco Rossi ma senza l’autotune. Per il momento Achille Lauro può accontentarsi dell’ottima posizione in classifica parziale anche se le polemiche potrebbero destabilizzarlo in occasione della serata finale.

LUI METTE A TACERE LE POLEMICHE

L’accusa iniziale di plagio è stata quasi del tutto oscurata da una nuova polemica che ha travolto Achille Lauro. “Rolls Royce” è un inno all’ecstasy? A sollevare il dubbio è il Tg satirico Striscia la Notizia secondo il quale proprio così verrebbe chiamata una pasticca di droga. “Spirit of Ecstasy”, infatti, sarebbe non solo il nome del simbolo della casa automobilistica ma anche quello di una droga sintetica. Da qui la domanda del Tg satirico di Canale 5, anche quest’anno contro il Festival: “Il direttore artistico era in sé quando l’ha ascoltata e scelta per il Festival di Sanremo?“. Puntuale la replica del cantante all’Ansa che ha messo a tacere ogni tipo di polemica: “Ogni giorno esce una cosa nuova, prima il plagio che non e’ un plagio. Ora questo. Ma io non ho mai sentito parlare di questa cosa. Rolls Royce è la macchina, è lo status. Il pezzo parla di tutte icone mondiali: dal mondo di Hollywood alla musica, allo stile“. Intanto Striscia la Notizia continua a dubitare, in attesa di una nuova possibile polemica che potrebbe portarlo, questa volta, dritto al podio.

