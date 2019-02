Alessandro Casillo in sfida/ Il cantante verso il baratro, sarà eliminato? (Amici 2019)

Le cose per Alessandro Casillo non si mettono bene e le cose peggiorano per lui di giorno in giorno ad Amici 2019. Il cantante è partito come il possibile Irama di questa edizione visto che arriva anche lui da una carriera già avviata ma mai davvero volata in alto, ma se così non fosse? Per lui non è ancora il momento di presentarsi davanti alla commissione per l’esame di accesso al serale e questo significa che i suoi voti non gli hanno una media del nove e allora cosa succederà nella puntata di oggi di Amici 2019? Secondo le ultime anticipazioni Alessandro scenderà in campo per la sua squadra contro Alvis cantando Eppure sentire ma senza lasciare i professori senza parole. Lo stesso Stash ammette di aver visto in lui dei miglioramenti ma non c’è niente che lo ha colpito positivamente e anche i suoi compagni che aveva un punto da assegnare lo hanno snobbato a favore di altri, le cose per lui si mettono davvero così male?

OLTRE AL DANNO LA BEFFA

Alessandro Casillo nella puntata di oggi di Amici 2019 andrà incontro non solo al danno ma anche la beffa. Per lui non si apriranno le porte del serale ma questo non vuole dire che tornerà al suo posto e potrà dormire tranquillo visto che per lui si avvicina un’altra sfida, l’ennesima, e dopo le polemiche dei giorni scorsi, non è poi così certo che riuscirà a passare e tenere saldo il suo posto nella scuola. Il cantante risulta il peggiore della puntata e quindi in settimana, o proprio nella puntata della prossima settimana, dovrà affrontare la sfida che potrebbe essere l’ultima se le cose non miglioreranno. Già in settimana Stash ha deciso di lavorare con lui e non solo dicendogli cosa migliorare e cosa no ma invitandolo a venire fuori, diventare più moderno nel suo modo di usare la voce e anche di scrivere. Clicca qui per vedere il video della lezione di Stash.

ALESSANDRO CASILLO E GIORDANA ANGI

Le stesse accuse nelle scorse settimane erano arrivare dall’amica Giordana colpendo dritto al cuore il bell’Alessandro Casillo. Il giovane ha discusso della questione con la cantante di Amici 2019 che, non contenta, ha affrontato la questione nel bagno della scuola insieme a Mameli. Questo ha fatto ancora più male ad Alessandro che ha avuto modo di vedere il video e di parlare di nuovo con l’amica pregandola di chiudere l’argomento visto che lui non riesce a colpirla con la sua musica. I due hanno poi avuto modo di chiarire e il cantante si è sciolto di nuovo in lacrime tanto che, a quel punto, Giordana lo ha invitato a dimenticare tutto e chiudere il discorso. Questo cambierà il suo modo di vedere e sentire la musica dell’amico? Sembra proprio di no. Ecco qui il video del momento del loro chiarimento durante il pomeridiano di Amici 2019.



