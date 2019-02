Alessandro Preziosi/ Video, la nuova fiction, l’amore “segreto” e Van Gogh al teatro (Verissimo)

Molti gli ospiti di quest’oggi negli studi di Verissimo, noto programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, fra cui Alessandro Preziosi. L’attore 45enne di Napoli, entrato nel mondo dello spettacolo con la fiction Vivere, è senza dubbio uno dei più amati d’Italia e nel contempo dei più impegnati. Capita spesso e volentieri di vederlo sul piccolo e grande schermo, e a breve reciterà in “Non mentire”. Si tratta di una mini serie tv di sole tre puntate, in cui Preziosi lavorerà al fianco dell’attrice Greta Scarano (prima volta che i due recitano assieme). La fiction è un remake del telefilm britannico “Liar”, già trasmesso in Italia su Nove, in cui i due protagonisti, dopo una serata assieme, avranno delle versioni differenti di quanto accaduto. La fiction thriller andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 17 febbraio, e siamo certi che il bel Preziosi ci svelerà qualche aneddoto interessante e qualche segreto, riguardanti appunto quest’inedita e interessante serie tv targata Mediaset. In fondo il video trailer della nuova fiction

CHI È ELETTRA, LA FIDANZATA DI ALESSANDRO PREZIOSI?

Alessandro Preziosi è noto per il suo ruolo di attore, ma anche per i suoi numerosi flirt, un capitolo che senza dubbio la Toffanin affronterà quest’oggi con il suo ospite. Attualmente l’attore pare sia fidanzato con Elettra (non Lamborghini), una donna/ragazza misteriosa di cui però lo stesso Preziosi non intende svelare i particolari: «Parlerò di lei solo quando diventerà mia moglie», ha detto l’attore in una recente intervista a Grazia senza però aggiungere altro. «Una donna per farmi cadere nella sua rete deve sapermi sorprendere sempre. Togliermi la sedia da sotto il sedere e sorprendermi», ha precisato Preziosi, e la misteriosa Elettra sembrerebbe quindi aver catturato il bell’Alessandro. L’attore è stato fidanzato con Greta Carandini per cinque anni, ma dopo una serie di incomprensioni il loro amore è terminato: «Fra di noi c’era un senso di possibilismo – diceva pochi giorni fa a Vanity Fair – che all’inizio era una grande chance di apertura” ha dichiarato“E poi è diventato una bruttura. Lasciamo stare».

ALESSANDRO PREZIOSI TRA VAN GOGH A TEATRO

Fiction, vita privata ma anche teatro. Già perché Alessandro è impegnato anche in sala, e in questi giorni sta andando in scena un’opera in cui il 45enne napoletano interpreta Vincent Van Gogh, pittore olandese di fine 1800. Una rappresentazione incentrata non tanto sulle straordinarie opere dell’artista moderno, quanto sulla psiche dello stesso, sui tormenti che il pittore orange ha vissuto durante il periodo di internamento al manicomio di Saint Paul de Manson. Non è ovviamente la prima volta che Preziosi è impegnato in un’opera teatrale visto che il teatro è un po’ la sua seconda pelle, assieme alla televisione e al grande schermo. Fra impegni in tv, a teatro, e con l’amore che va a gonfie vele, Preziosi sta senza dubbio vivendo una fase felice della sua vita, e oggi, con grande probabilità, lo confermerà anche a Verissimo, svelandoci magari qualche inedito progetto futuro. Di seguito il video trailer di “Non mentire”

