Ambra Angiolini, ex compagna di Francesco Renga/ “Con lei ero un catalizzatore di gossip”

Ambra Angiolini continua a essere presente nella vita di Francesco Renga. Pur avendo ormai una relazione stabile con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini sarà sempre legata a Francesco Renga per i figli Jolanda e Leonardo, nati dal loro lungo amore. Quello tra Ambra e il cantante è stato un amore importante e lungo che ha avuto il coronamento nella nascita di due figli che rappresentano le persone più importanti della vita di entrambi. Sia Ambra che Francesco Renga hanno oggi due nuovi amori. Il cantante, in gara al Festival di Sanremo 2019, infatti, è felice accanto a Diana Poloni con la quale riesce a vivere un amore più riservato come ha spiegato ai microfoni di Storie Italiane. “Ho una storia d’amore nuova e sono felice di parlarne, non mi sono mai nascosto, ma rimane sempre la mia vita privata”, dice Renga che, durante gli anni vissuti accanto ad Ambra, si è ritrovato spesso al centro del gossip.

FRANCESCO RENGA, AMBRA ANGIOLINI? HO UNA STORIA D’AMORE NUOVA E SONO FELICE

Con Diana Poloni, Francesco Renga vive una storia d’amore molto privata soprattutto grazie al lavoro della compagna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Con Ambra Angiolini, invece, era tutto molto diverso. Francesco Renga, infatti, a Storie Italiane, ammette quanto fosse difficile riuscire ad avere un privato avendo come compagna un’attrice. “Ho una storia d’amore nuova e sono felice di parlarne, ma rimane sempre la mia vita privata” ha detto il cantante in collegamente con la trasmissione di Raiuno condotta da Eleonora Daniele. “Prima era più difficile, con Ambra eravamo un catalizzatore di gossip, adesso invece riesco a tenere le cose separate”.

