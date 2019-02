Amici 18 / Anticipazioni: Vincenzo e Tish conquistano il serale, problemi per Federica

Tutto pronto per la nuova puntata di Amici 18. Oggi, su Canale 5 a partire dalle 14.10, torna l’appuntamento con lo speciale della scuola più amata dal pubblico che sarà ricchissimo di sorprese. In settimana, gli allievi si sono preparati al meglio, sapendo di poter avere la possibilità di esibirsi per il serale. Anche oggi alcuni degli allievi riceveranno, infatti, l’ambita maglia verde del serale. Ma partiamo dall’inizio. La scorsa settimana Miguel è stato il “peggiore” della sua squadra ed è quindi andato in sfida. Questa è stata mandata in onda ieri e ha visto Miguel vincitore. Ecco perché oggi lo ritroviamo in studio e senza la maglia rossa della sfida. Altra cosa rimasta in sospeso dalla scorsa puntata dello speciale è l’esame per il serale di Vincenzo Di Primo. Ed è proprio da lui che si inizia.

NUOVI ESAMI PER IL SERALE

La nuova puntata di Amici 18, come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, ha inizio con l’esame di Vincenzo Di Primo che sarà giudicato da tre commissari esterni: Emanuel Lo, Francesca Barnabini e Nancy Berti. Alla fine delle tre prove, ognuno dei tre commissari si complimenta per la bravura e la versatilità del ragazzo e il risultato è anche per lui la maglia verde del seratel. Vincenzo e Rafael sono quindi i primi a conquistare la fase finale di Amici 18. Alla fine dell’esame di Vincenzo si passa alla prima sfida a squadre tra Sparta e Atene. Si inizia con Mameli contro Alberto e la vittoria del cantante lirico. Si continua con Rafael contro Umberto e la vittoria del ballerino classico; Alessandro contro Alvis che vince.

SPARTA CONTRO ATENE CON SORPRESA

La sfida a squadre tra Sparta e Atene ad Amici 18 continua con Miguel contro Umberto per il ballo e Tish contro Ludovica per il canto. Alla fine di tutte le sfide a vincere è Atene. La persona con la media del 9 è Tish ed è lei a poter fare l’esame del serale. Quaglia, Pietro Zanotti e Charlie Rapino sono i tre commissari esterni che la giudicano positivamente. Tish è quindi la prima cantante a conquistare il serale di Amici 18. Per quanto riguarda Sparta, il “peggiore” della squadra sconfitta risulta essere Alessandro Casillo ed è lui a dover fare la sfida che verrà però fatta in settimana.

FEDERICA IN SFIDA IMMEDIATA

La puntata dello speciale di Amici 18 in onda oggi andrà allora avanti con una nuova sfida tra Sparta e Atene. Ad iniziare è il ballo con Valentina contro Mowgly e la vittoria della ballerina sulla coreografia di Timor. Si continua con Federica contro Giordana e la vittoria della seconda. Concludono Alvis contro Jefeo e la vittoria di questo secondo. In sfida immediata va Federica che vince. Nessuno, invece, della squadra vincente raggiunge la media del 9, quindi non ci saranno nuovi esami per l’accesso al serale.



