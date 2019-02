Anna Tatangelo, “Le nostre anime di notte”/ Video, una dedica d’amore a Gigi D’Alessio (Finale Sanremo 2019)

Anna Tatangelo è uno dei 24 big in gara durante la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019. “Le nostre anime di notte” è il titolo del brano con cui Anna ha voluto raccontate e condividere la crisi vissuta con Gigi D’Alessio. La prima esibizione è stata accolta molto bene dal pubblico, che sui social ha scritto tantissimi commenti positivi. La Tatangelo, fasciata in un bellissimo abito Ysl, si è emozionata nel cantare la sua vita e l’amore ritrovato con Gigi D’Alessio. Il pubblico ha apprezzato considerando i messaggi pubblicati sul web: “Complimenti Anna, canzone stupenda e te meravigliosa”. Questo è solo uno dei tantissimi messaggi dedicati alla cantante di Sora, che ha deciso di tornare a Sanremo per presentare una nuova Anna.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Prima dell’esibizione però Anna Tatangelo si è scambiata una serie di messaggi proprio con Gigi D’Alessio sui social. “Ormai sei una veterana… ma Sanremo è sempre Sanremo. Sii te stessa e goditi tutte le emozioni che solo quel palco sa dare, andrai alla grande! In bocca al lupo, amore mio“, è il lungo messaggio pubblicato da Gigi D’Alessio a cui Lady Tata replica così: “Amore, che bel pensiero. Sono emozionatissima, il mio pensiero va a te e al nostro cucciolo. Siete qui con me“. Anche se la seconda esibizione di Anna non è passata inosservata, ma questa volta non per l’impeccabile interpretazione, ma per il look scelto per i capelli. Un effetto bagnato che ha riscosso un grandissimo successo sui social con alcuni utenti che hanno scritto: “Non ha fatto in tempo ad asciugarsi i capelli” oppure “dite alla Tatangelo che i gavettoni si fanno d’estate“. Non solo commenti ironici, ma anche di apprezzamento verso la Tatangelo: “è solo bona“. Al termine della terza serata di Sanremo 2019, Anna Tatangelo si è posizionata nella zona rossa della classifica. Clicca qui per vedere la seconda esibizione di Anna Tatangelo a Sanremo 2019

A Sanremo 2019 “È arrivata una nuova Anna”

“Le nostre anime di notte” è una canzone autobiografica a cui Anna Tatangelo tiene davvero tanto. La canzone racconta di una donna che decide di confrontarsi con il suo ex per fare un punto della situazione sulla loro storia. Entrambi si rendono conto che, nonostante tutto il dolore e gli errori, non è possibile vivere una vita “senza il meglio di noi”. “Io e Gigi siamo artisti, viviamo di musica quindi non ci possiamo precludere di cantare l’amore. Se non si parlasse della propria vita non esisterebbero le canzoni“, ha raccontato la cantante in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Una cosa è certa, Sanremo 2019 segna l’inizio di una nuova vita “musicale per Anna Tatangelo: “nella mia carriera ho cantato di molti argomenti a cui tengo, dalla violenza sulle donne alle discriminazioni dei gay, ma per proteggermi ho spesso tralasciato di mostrare la mia vita. Adesso ho capito che se la mia vita diventa parte di quella di tutti attraverso una canzone va bene“. Clicca qui per l’analisi del testo de “Le nostre anime di notte” di Anna Tatangelo a Sanremo 2019

Video Sanremo 2019: “Le nostre anime di notte” di Anna Tatatngelo





