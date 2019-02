Carolina Crescentini, fidanzata di Francesco Motta/ “Stasera scateniamo i pollici”

Carolina Crescentini chiama a raccolta tutti i suoi followers per aiutare il fidanzato Francesco Motta durante la finale del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore ha portato con sé la fidanzata per avere un valido sostegno durante l’avventura sul palco del Teatro Ariston. Innamorata e felice, l’attrice, per una volta, ha messo da parte la propria carriera mettendo davanti a tutto e tutti il suo amore per Motta. “E’ il cuore più grande che abbia mai conosciuto”, ha confessato al settimanale Oggi durante ‘avventura sanremese. Tra i due la storia procede a gonfie vele al punto che si mormora che potrebbero presto mettere in cantiere un figlio dal momento che, l’attrice, non ha mai nascosto di voler diventare mamma. Prima di allargare la famiglia, però, c’è un Sanremo da portare a termine. Decisivo per la classifica finae è il voto del pubblico e così la Crescentini ha pubblicato un appello rivolto a tutti i suoi fans.

CAROLINA CRESCENTINI: “SCATENIAMO I POLLICI PER FRANCESCO MOTTA”

Solitamente molto riservata e protettiva della propria vita privata, Carolina Crescentini fa un’eccezione pubblicando anche dediche su Instagram per Francesco Motta per sostenere il fidanzato. Dopo aver scritto “fiera di essere al tuo fianco” e “tifare come se non ci fosse un domani“, l’attrice ha pubblicato una storia su Instagram per chiedere ai propri fans un piccolo sforzo sostenendo il fidanzato a Sanremo attraverso il televoto. Difficilmente Motta riuscirà a salire sul podio, stando ai pronostici degli esperti, ma l’attrice ci prova sperando che i suoi 102mila followers possano fare il miracolo. Dopo aver collezionato un successo professionale dopo l’altro, dunque, la Crescentini ha finalmente trovato anche la serenità in amore.

