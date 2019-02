C’è posta per te non va in onda, ecco perché/ Quando torna in tv? Si ferma per Sanremo 2019

Oggi, sabato 9 febbraio 2019, C’è posta per te non va in onda: per quale motivo? Il people show della rete ammiraglia di Casa Mediaset condotto da Maria De Filippi, vuole dare spazio alla finalissima del Festival di Sanremo, trasmesso su Rai1. Canale 5 quindi, ha deciso di spostare il programma più popolare del sabato sera, per evitare un impegnativo crollo degli ascolti. Ed infatti, ogni domenica mattina, la conduttrice e tutto il suo staff, esultano abbondantemente per i dati auditel. Cosa che, quasi sicuramente, non sarebbe accaduta durante la messa in onda della finalissima del Festival. Nonostante questa piccola “pausa”, la trasmissione dedicata alle storie ed i sentimenti, tornerà puntualissima il prossimo sabato 16 febbraio 2019. Al suo posto di C’è posta, Canale 5 proporrà il film Com’è bello far l’amore, con Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wurth, Alessandro Sperduti, Virginia Raffaele, Eleonora Bolla, Michele Foresta, Michela Andreozzi, Gledis Cinque, Alexandre Vella, Franco Trentalance, Margherita Buy, Enzo Salvi e Lillo Petrolo.

C’è posta per te 2019 torna sabato 16 febbraio

C’è posta per te, tornerà il prossimo sabato 16 febbraio, con particolari sorprese. Secondo le prime anticipazioni che si leggono tra le pagine del settimanale Chi, pare che la conduttrice porterà presto in televisione un volto che non aveva mai preso parte al people show. Lui è Mario Balotelli: sarà il protagonista del prossimo appuntamento su Canale 5? I due mittenti dell’invito al famoso calciatore, saranno la coppia di comici pugliesi Pio & Amedeo che grazie a Maria De Filippi, faranno una grande sorpresa ricca di colpi di scena al loro amico. Nel frattempo Queen Mary, rimanendo in tema di ascolti e cambi di programma, in una recente intervistata tra le pagine di Oggi, ha parlato del flop di Adrian. “Anche io, come il mio editore, avrei preferito rinunciare a qualche punto di share pur di portare Celentano sulla nostra rete ammiraglia. E poi, mi creda, è già un miracolo che un prodotto come Adrian a cui il pubblico è totalmente disabituato, faccia i numeri che sta facendo”.

