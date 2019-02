Chi condurrà il Festival di Sanremo 2020?/ Claudio Baglioni: “potrei anche cominciare a pensarci”

Non c’è due senza tre. E’ il caso di Claudio Baglioni che potrebbe essere riconfermato anche per la 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020. A poche ore dalla finale di Sanremo 2019 che proclamerà il vincitore tra i 24 big in gara, Baglioni durante la conferenza stampa ha parlato di un possibile ritorno. Del resto inutile nasconderlo gli ascolti non hanno deluso le aspettative. Sicuramente leggermente in calo rispetto alla prima edizione di Baglioni, ma ciò era del tutto prevedibile. Gli ascolti di quest’anno non hanno però deluso i vertici Rai e chissà che Baglioni non possa tornare anche l’anno prossimo a ricoprire il duplice ruolo di direttore artistico e conduttore della kermesse canora per eccellenza della musica italiana. La critica, infatti, è tutta dalla sua parte: Baglioni ha saputo anche quest’anno portare in scena un Festival dove la musica è stata indiscussa protagonista.

Claudio Baglioni: “Sto pensando magari a due o tre anni di seguito”

Claudio Baglioni smentisce se stesso. A distanza di pochi giorni, il cantautore italiano durante la conferenza stampa di presentazione della finale di Sanremo 2019 ha fatto un dietro front su un suo possibile ritorno all’Ariston. “Sto pensando magari a due o tre anni di seguito” ha detto Baglioni che, se confermato, tornerebbe a Sanremo anche per la 70esima edizione in programma nel 2020. Baglioni è però consapevole di quanto sia duro e difficile mettere su uno spettacolo di questo tipo, uno show che richiede tempo, ma anche tantissimo impegno ed organizzazione. “Se riuscissi a dormire per un mese di seguito potrei anche cominciare a pensarci. Adesso non ho proprio facoltà di rispondere. Intanto finiamo oggi, perché poi ci sarà da riflettere e da pensare. Chissà dove saremo, chissà chi saremo”. Parole chiare, che lasciano presagire un passo indietro rispetto al suo secco no su un possibile ritorno nel 2010.

Claudio Baglioni a Sanremo 2020?

La possibilità di un ritorno a Sanremo 2020 di Claudio Baglioni sembrerebbe possibile considerando le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. Del resto lo stesso Baglioni ha detto di valutare la possibilità di fare tre anni di seguito, considerando che gli ascolti non hanno deluso i vertici della Rai. In primis la direttrice Teresa De Santis che in conferenza ha detto: “C’è una grandissima soddisfazione”. Poi la direttrice ci ha tenuto a ringraziare Striscia La Notizia e nella fattispecie Valerio Staffelli: “per la sua cortesia e la sua generosità diciamo nel volermi conferire un secondo tapiro. Non in realtà veramente diretto a me. Vorrei rassicurarlo sul fatto che abbiamo ordinato un’analisi chimica del testo della canzone incriminata secondo lui. Se ravviseremo delle sostanze non autorizzate lo informeremo per primo”. A questo punto non resta che attendere qualche settimana per scoprire se Claudio Baglioni sarà ancora una volta direttore artistico e conduttore di Sanremo 2020.



