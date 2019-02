Chi è la fidanzata di Achille Lauro?/ Un solo “accenno”: tatuaggi e infanzia difficile

Achille Lauro è uno dei protagonisti più controversi di questo Festival di Sanremo 2019. Con la sua canzone Rolls Royce, ieri ha duettato con Morgan, per una performance degna di nota e da ricordare. Nel frattempo, le curiosità di internet non si fermano mai ed in tantissimi, vogliono sapere come si chiama e quale sia il volto della sua fidanzata. Il trapper, sembrerebbe essere legato ma dell’identità della sua dolce metà, non si conosce nulla. Possiamo però dirvi che questa è la sua prima partecipazione al Festival, proponendo in gara anche un pezzo particolarmente diverso dal suo percorso musicale. Dopo la seconda serata, la sua canzone si è pure piazzata ai posti alti della classifica, raggiungendo la zona blu con molta serenità. Sicuramente Achille, non è una personalità che passa inosservata ed in tantissimi, durante l’esordio, l’avevano paragonato a Young Signorino per via dei tatuaggi sul volto.

Achille Lauro è fidanzato?

Achille Lauro è nato e cresciuto a Roma e il suo vero nome è Lauro De Marinis. Ha 28 anni e, nonostante si rivolga ad un pubblico fortemente giovane, ha espresso il desiderio di allargarsi verso un pubblico più adulto, presentando il suo brano a Sanremo 2019. Si avvicina al rap fin da ragazzo, anche per colpa di una situazione in famiglia un po’ particolare. Dopo il trasferimento dei genitori per lavoro, il suo massimo punto di riferimento diviene il fratello che fa il producer rap e lo ha anche aiutato ad inserirsi in questo mondo. In varie interviste Lauro, ha raccontato il rapporto difficile con il padre ma non ha proferito parola riguardo una possibile fidanzata. Il segno che lo contraddistingue, sono i numerosi tatuaggi: ne esisterà uno dedicato alla sua dolce metà? Sulla vita privata infatti, ha sempre preferito non sbottonarsi e anche sui social, non ha mai condiviso uno scatto con la sua fidanzata. Durante una recente intervista con Le Iene, ha accennato al fatto di avere una compagna ma poi, non ha aggiunto altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA