Claudio Baglioni/ Mai sopra le righe, diligente e auto-ironico: chiuderà in bellezza? (Sanremo 2019)

Claudio Baglioni si appresta a chiudere questa sera il suo secondo festival di Sanremo. Il quasi 68enne cantautore romano presenterà la finalissima della chermesse musicale più amata d’Italia, fra le solite polemiche, gli elogi, le incomprensioni e le sorprese. Quello di Baglioni è stato senza dubbio un festival altalenante, partito un po’ in sordina, quindi in ascesa durante la seconda e terza puntata, e poi ridisceso nel corso della quarta puntata, quello dei duetti. Del resto non era semplice ripetere il grande successo della scorsa stagione, quando il pubblico, forse anche un po’ a sorpresa, aveva apprezzato le doti di presentatore del buon Baglioni, che ha saputo unire le sue enormi qualità da cantante a quelle appunto di conduttore, di grande macchinista dell’evento più importante della televisione pubblica italiana. Resta quindi un ultimo step, la chiusura del cerchio, e chissà se l’anno prossimo lo rivedremo di nuovo in queste vesti, o se lo stesso dirà addio (o magari arrivederci), a Sanremo. In fondo il video di Baglioni che imita Costanzo.

CLAUDIO BAGLIONI: LE PRIME DUE SERATE

Come detto sopra, l’inizio del festival di Sanremo per Baglioni è stato in crescendo. Dopo aver rotto il ghiaccio anche in maniera un po’ emozionata, come è giusto che sia per uno che non fa di norma questo mestiere, il cantante romano si è messo alla direzione dell’evento in maniera dignitosa e “pulita”, senza alcuna eccessiva sbavatura, e senza mai essere sopra le righe, con il solito aplomb che lo contraddistingue. Bene l’intesa con gli ospiti, a cominciare da Fiorello e Favino, nonché quella con i suoi colleghi presentatori, leggasi Virginia Raffaele e Claudio Bisio, di cui incassa le battute senza batter ciglio ma risultando comunque credibile. Fra i momenti migliori delle prime due serate vi è senza dubbio il momento karaoke con uno dei suoi cavalli di battaglia, leggasi “Questo piccolo grande amore”, canzone poi “schernita” dal duo comico Pio e Amedeo, a cui ha voluto replicare la musa ispiratrice dello stesso brano.

CLAUDIO BAGLIONI: LE ULTIME DUE SERATE

Durante la terza serata il buon Claudio prosegue la sua conduzione diligente, quasi facendosi da parte per dare maggiore visibilità a quello che è il vero cuore del festival di Sanremo, la musica, e nel contempo, ai colleghi Bisio e Raffaelle. Fa il “compitino” quando conduce, ma quando poi si siede ad un pianoforte per cantare le sue canzoni e per duettare con Riccardo Cocciante è tutta un’altra cosa. Peccato però che quanto di buono vistosi nelle prime tre serate non si sia ripetuto nella quarta puntata del festival, quella dei duetti, andata in scena ieri sera. Forse anche per via dei tempi molto serrati, Baglioni ha avuto pochissimo spazio a disposizione. Da segnalare, ad esempio, la tristissima gag con Virginia Raffaelle della corda, che è stata ampiamente criticata sul web, ritenuta una sorta di insulto all’intelligenza delle persone. Ma oggi Baglioni avrà senza dubbio l’opportunità di riscattarsi per la serata finale: chiuderà in bellezza? Di seguito il video di Baglioni che imita Costanzo alla quarta serata

