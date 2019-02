Claudio Bisio/ Esilarante da solo, un po’ meno con la Raffaele: Zelig è lontano anni luce (Sanremo 2019)

Claudio Bisio chiuderà questa sera il suo Festival di Sanremo 2019 e probabilmente il suo sarà un addio e non un arrivederci alla chermesse musicale italiana. Il noto attore e comico, strabiliante e spettacolare sul grande schermo, non è quasi mai riuscito a convincere nelle precedenti quattro serate del festival, forse non nei suoi panni. Nonostante il 61enne di Novi Ligure abbia già presentato vari spettacoli in maniera a dir poco superba, uno su tutti il famoso Zelig di casa Mediaset, Bisio non riesce quasi mai ad entrare nei giusti panni di comico-presentatore, apparendo incredibilmente impacciato, e incredibilmente non può che essere l’avverbio giusto visto il suo enorme bagaglio di esperienza. Attenzione però, guai a giudicare in maniera negativa in toto il festival del pelato più famoso della tv, ma forse ci si aspettava molto di più dallo stesso, alla luce anche della presenza sul palco di Virginia Raffaele, che avrebbe dovuto fare da spalla perfetta, ma con cui l’intesa non è mai sbocciata.

CLAUDIO BISIO, SANREMO 2019: LE PRIME DUE PUNTATE

La prima puntata del festival di Sanremo di Bisio è iniziata come ci si aspettava: un po’ di emozione, tanta simpatia e divertimento. Nulla di eccezionale sia chiaro, un po’ più della sufficienza, ma non sono mancati momenti di alta televisione come ad esempio il suo monologo sulle canzoni “sovversive” di Baglioni, che ha strappato applausi e grandi risate. Un inizio buono quindi per il noto attore-comico, apparso però un po’ impacciato nei duetti con la collega Raffaele. La seconda serata è un crescendo, con Bisio che si sente senza dubbio più a suo agio sull’Ariston, e che ritrova anche la partner perfetta, quella Michelle Hunziker con cui ha creato una coppia idilliaca al timone di Zelig (in fondo il video

della loro esibizione). Bisio canta con la bella svizzera e l’intesa è evidente: meglio con la bionda di Striscia che con la Raffaele. Peccato ma è davvero così. Non mancano le solite battute su Baglioni che incassa sempre da galantuomo.

CLAUDIO BISIO, SANREMO 2019: LE ULTIME DUE PUNTATE

Nella terza puntata è evidente come l’intesa di coppia con la Raffaele non riesca a sbocciare. Purtroppo è una conferma, e i due appaiono spesso e volentieri macchinosi e non ben oliati come dovrebbero essere due grandi comici della loro portata. Bisio è bravissimo da solo e lo stesso vale per la Raffaele, con la conseguenza che il voto per i singoli è di 8 e quello di coppia è invece vicino al 4. Tutto confermato anche nella puntata dei duetti, quella andata in onda ieri sera, dove, complice anche i tempi molto serrati, Bisio ha trovato poco spazio così come la Raffaele e Baglioni. Resta quindi l’ultima puntata, l’ultima “possibilità” di un grande riscatto o magari il rischio di peggiorare la situazione: Bisio riuscirà a chiudere alla grande? Non ci resta che attendere il fischio di inizio… Di seguito il video del duetto con la Hunziker

