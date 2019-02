Com’è bello far l’amore/ Video, su Canale 5 il film con Fabio De Luigi e Claudia Gerini (oggi, 9 febbraio)

Com’è bello far l’amore, film del 2012 prodotto da Fausto Brizzi, andrà in onda su Canale 5 il 9 febbraio, alle ore 21.30. Si tratta di una commedia sentimentale con Fabio De Luigi, nel ruolo di Andrea, e Claudia Gerini, che interpreta la moglie Giulia. Entrambi gli attori hanno collaborato con Brizzi anche in altre occasioni: sia De Luigi sia la Gerini, ad esempio, hanno fatto parte del cast di Ex nel 2009. Altre due celebri opere del regista sono Maschi contro femmine e il sequel Femmine contro maschi, a loro volta dirette da Brizzi. Un altro nome importante legato alla produzione in oggetto è Filippo Timi, noto per aver recitato in Quando la notte e in Onde. Il compositore della colonna sonora di Com’è bello far l’amore è Bruno Zambrini, colui che ha realizzato le soundtrack di Natale sul Nilo, Paparazzi e di molti altri film comici.

Clicca qui per il trailer del film

Com’è bello far l’amore, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Com’è bello far l’amore. La storia ha come protagonisti Andrea e Giulia, la cui vita coniugale in apparenza non ha nulla da invidiare a quella dei personaggi delle fiabe più romantiche: un matrimonio perfetto, un figlio dolcissimo, una bella casa. In realtà, però, le cose stanno diversamente, poiché i due quarantenni non hanno rapporti sessuali dalla gravidanza di Giulia. L’esistenza della coppia viene stravolta dall’arrivo di Max, di professione pornodivo, che piomba nella routine della famiglia con il proprio carattere esuberante e il proprio stile di vita libero. Amico di Giulia da molti anni, Max ha intenzione di risvegliare gli istinti erotici della coppia, convinto che una vita sessuale attiva sia il presupposto fondamentale per una relazione sana. Il nuovo arrivato prende molto sul serio il proprio ruolo di sessuologo e fornisce utili consigli, dando così vita a una serie di situazioni comiche. Persino Andrea, all’inizio reticente, abbandona ben presto il proprio imbarazzo per abbracciare i suggerimenti di Max, pronto a riscoprire i piaceri del rapporto di coppia.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA