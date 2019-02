Cristina Marino, chi è?/ La fidanzata di Luca Argentero pazza per il fitness e la Fiorentina (Verissimo)

Nonostante la settimana sanremese, sembra proprio che oggi Verissimo andrà in onda nella sua versione normale e con un ospite speciale, Luca Argentero. Al suo fianco, almeno in video, non ci sarà la sua bella, neo fidanzata, ovvero Cristina Marino, la bionda del tris di donne che l’ex gieffino e ora grande promessa del cinema ha frequentato in questi ultimi anni. Dalla Spada alla Catania, fino alla Marino, Luca Argentero non si è fatto mancare proprio niente e mentre il loro amore è stato prima etichettato come una passione estiva tra coccole hot al sole e baci in bikini, è pian piano diventato qualcosa di solido. Lui sempre bello, simpatico e dal sorriso disarmante e lei bionda, attrice, ballerina e life coach ma, soprattutto, pronta ad esibire il suo corpo statuario sui social. Proprio in questi giorni si è mostrata in tutto il suo splendore anche all’Ariston lasciando a casa Argentero che, anche quest’anno, era tra i papabili conduttori ma alla fine è rimasto a casa.

LA BRIGITTE BARDOT ITALIANA

Non male per i suoi fan che potranno goderselo durante la promozione del suo nuovo film, Copperman di cui la stessa Cristina Marino ha parlato sui social in questi giorni. Per molti lei è la nuova Brigitte Bardot ma per altri è una delle donne più fortunate e invidiate di Italia visto che è riuscita a conquistare l’amore dell’attore nonostante la sua indole vulcanica e iperattiva, come lei ama definirsi. Il suo fidanzato non sembra poi così selvaggio ma insieme non solo condividono la vita ormai da un anno ma hanno fatto molti viaggi insieme e solo chi ha un’affinità molto forte riesce a trovare mete comuni. Fin da piccola sognava di diventare attrice ma solo nel 2009 ci riesce quando debutta per Federico Moccia in Amore 14. Tra una comparsa e l’altra è riuscita a portare avanti il suo lavoro di modella ma anche la sua passione per lo sport (è tifosa della Fiorentina) e per il ballo e il fitness.

L’AMORE CON LUCA ARGENTERO

I due, 13 anni di differenza, si sono incontrati sul set del cinepanottene Vacanze ai Caraibi nel 2015 ma in quel momento l’attore era ancora impegnato con la moglie Myriam Catania. Solo quando è iniziato l’iter burocratico della separazione e il loro difficile percorso del “rimaniamo amici”, pian piano il suo rapporto con Cristina ha preso forma. All’inizio il loro rapporto era stato dato già per un rapporto d’amore ma più volte i due hanno smentito fino a che non è arrivato il momento di lasciar perdere e vivere la loro storia lontana dai riflettori ma spesso a favor di social. Dirà qualcosa su di lei oggi Luca Argentero ospite a Verissimo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA