Einar, “Parole nuove”/ Video, il giovane cubano non convince: si riscatterà? (Finale Sanremo 2019)

Questa sera, sul palco dell’Ariston di Sanremo, per l’ultima puntata dell’edizione 2019 del Festival, si esibirà anche il talentuoso Einar. Il giovane cantante che ha trionfato a Sanremo Giovani assieme a Mahmood, ha presentato nelle due serate di martedì e mercoledì la sua “Parole nuove”. Il brano prodotto dal 25enne nato a Cuba, è dedicato all’amore, e come si può evincere dal testo, è dedicato ad una relazione che purtroppo sta per finire, un evento traumatico come accadono spesso e volentieri nella vita di tutti i giorni. Per il giovane partecipante alla scuola di Amici 17, dove si è classificato al terzo posto assoluto, si tratta della prima volta alla chermesse musicale sanremese e di conseguenza alla finalissima del programma di Rai Uno. «L’esperienza fra i big è un onore pazzesco – raccontava a Rockol lo stesso cantante in una recente intervista dopo la vittoria di Sanremo Giovani – visto che io sono un giovane fra i grandi della musica, cercherò di fare sempre meglio, di dare tutto, e spero di essere all’altezza: andrò tranquillo e cercherò di mettercela tutta, faccio quello che so fare io». In fondo il video della sua performance in seconda serata.

EINAR, PAROLE NUOVE: LA PRIMA SERATA DI SANREMO 2019

Ed evidentemente l’emozione si è fatta un po’ sentire durante la prima serata del Festival di Sanremo, visto che Einar, a detta di molti esperti del settore, non è risultato all’altezza del palco, e anche la sua canzone non ha convinto i critici più scettici. La sua “Parole nuove”, vuole raccontare l’amore appunto con termini inediti, ma almeno durante la prima performance il 25enne di Cuba non è riuscito nel suo intento. A conferma di ciò, la classifica finale dopo la serata di martedì, che ha visto appunto Einar essere posizionato nella fascia rossa, quella più bassa rispetto alle altre due (gialla e blu, la top). Non sono comunque dello stesso parere i numerosi fan dell’ex cantante di Amici 17, che invece hanno apprezzato il nuovo brano del loro beniamino, che si è posizionato anche in classifica di Itunes in una zona senza dubbio accettabile.

COME E’ ANDATA LA SECONDA SERATA?

Einar si è quindi ripresentato sul palco del Festival di Sanremo 2019 durante la seconda serata, quella di mercoledì 6 febbraio, e la sua prestazione è stata senza dubbio più apprezzata rispetto a quella del giorno prima. Forse il giovane cantante si è sentito più in sintonia con il pubblico e il teatro, dopo aver rotto il ghiaccio, ed ha quindi regalato una performance più convincente. Ad aiutare il cubano di Prevalle anche l’orario di esibizione, attorno alle 21:10, a differenza invece della cantata di martedì in tarda serata. Resta il fatto che il 25enne italo-sudamericano rimane in zona rossa, con le votazioni che non hanno premiato la sua “Parole nuove”. Difficile che riesca questa sera a strabiliare, ribaltando la graduatoria dei primi due giorni di Festival, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Di seguito il video delle sue esibizioni sul palco dell’Ariston.

IL VIDEO DELLA PERFORMANCE DI EINAR DURANTE LA PRIMA SERATA

