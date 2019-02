Elena Santarelli vola a Sanremo 2019/ Haters avvisati sui social: “Vorrei tranquillizzarvi…”

Elena Santarelli finalmente ha preso in mano la situazione e da quando è tornata sui social sembra piena di nuova energia. No, non stiamo parlando di tv o di shooting fotografici ma della sua voglia di stare lontana da polemiche e risposte aggressive agli ormai famosi e noiosi haters, le persone che si arrogano il diritto di offendere persone pubbliche, attori e tutti coloro che hanno un po’ di notorietà. Proprio a loro la Santarelli si è rivolta poco fa nelle storie su Instagram annunciando di essere pronta a volare a Sanremo ma volendo rassicurare tutti, con il sorriso, prima dell’arrivo di una valnga di polemiche. Chi segue la Santarelli sui social sa bene che ogni volta che si trova a lavorare sul set, che sia in tv o per una serie di scatti fotografici, viene accusata di aver messo da parte il figlio a favore del lavoro e dello spettacolo.

ELENA SANTARELLI VOLA A SANREMO 2019

Proprio poco fa, la Santarelli si è mostrata sui social in procinto di partire per Sanremo 2019 dove, sembra, sarà in studio insieme a Marco Liorni per uno speciale Italia sì. Lei stessa lo scrive nelle storie di Instagram punzecchiando poi i “cattivi” dei social al grido di: “Haters non vi agitate, i bambini sono con mia mamma e con il loro papà”. Elena Santarelli si è stampata poi tre emoticon con il sorriso e la missione è compiuta. In molti apprezzano questa nuova grinta e sperano davvero che altri possano seguire il suo esempio e rispondere a tono a questi leoni da tastiera che passano le loro giornate a fare del male agli altri. Cosa farà oggi pomeriggio in tv Elena Santarelli e quale sarà la risposta degli haters a questa frecciatina della showgirl? Lo scopriremo solo nelle prossime ore.

