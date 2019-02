Elettra Pierantoni, chi è la fidanzata di Alessandro Preziosi/ “L’amore? Una bellissima avventura” (Verissimo)

Si chiama Elettra Pierantoni, è mora ed è la donna misteriosa con la quale Alessandro Preziosi è stato recentemente paparazzato a Pantelleria. Della loro storia d’amore probabilmente l’attore parlerà oggi pomeriggio a Verissimo, quando Silvia Toffanin ripercorrerà tutta la sua vita privata e tutti gli amori che hanno segnato il suo percorso. Preziosi, fino a oggi, ha cercato di mantenere il più stretto riserbo sulla sua relazione con la Pierantoni, una storia arrivata nel momento giusto e che ha cambiato profondamente la sua vita. Secondo Preziosi, infatti, quando ci si butta in una nuova relazione “serve anche rispetto verso l’amore precedente”; per questo motivo, si legge su Gazzetta.it, evita accuratamente di passare da un amore all’altro: “L’ho visto fare due volte su due dalle mie ex compagne ed è un’attitudine che non mi appartiene”. Al fianco della Pierantoni ha infatti ritrovato la serenità un tempo perduta e oggi si definisce “un quarantacinquenne innamorato e felice”.

Elettra Pierantoni, una passione travolgente

È passato circa un anno dai primi scatti rubati che hanno immortalato la passione tra Alessandro Preziosi ed Elettra Pierantoni. Del nuovo amore dell’attore oggi si sa ben poco, ma ciò che è certo è che con il suo arrivo Preziosi ha ritrovato la serenità dopo la relazione con Greta Carandini, la donna diciassette anni più giovane di lui al quale è stato legato dal 2013 al 2017. Prima di lei, l’attore ha avuto un’importante storia d’amore con la collega Vittoria Puccini, amatissimo e indimenticabile volto di Elisa di Rivombrosa dalla quale ha avuto una figlia. In precedenza è stato legato invece a Rossella Zito, dalla quale, nel 1995, ha avuto un figlio di nome Andrea Eduardo. Della sua nuova fiamma conosciamo però ben pochi dettagli, dal momento che lo stesso Preziosi ha deciso di non voler dare il suo nuovo amore in pasto al gossip.

“Essere innamorati è una bellissima avventura”

Ma chi è Elettra Pierantoni? Di lei sappiamo soltanto che è una sceneggiatrice e scrittrice. Secondo il settimanale Nuovo, si tratterebbe della nipote del celebre attore scomparso nei mesi scorsi Ennio Fantastichini, e, fra i suoi lavori, ci sarebbe la sceneggiatura del documentario dal titolo “io sono qui” e i cortometraggi “Semiliberi”, Greta” e “Rosso liquido”. Sappiamo inoltre che fra loro la passione è alle stelle e che Preziosi, in un’intervista rilasciata ad Amica.it, sembra aver confermato che questo amore sia giunto nella sua vita proprio nel momento giusto: “Essere innamorati è una bellissima avventura. E cambia, molto, a seconda dell’età, delle esperienze, delle sofferenze – ha confermato l’artista – L’amore non corrisposto invece non è amore, ma una prigione. Devi essere veramente ottuso, un analfabeta sentimentale se ci ricaschi. Ma tutto dipende dall’obiettivo che ti poni. Anche in amore”.



