Elisa/ Video: pronta a presentare il nuovo singolo “Anche fragile” (Sanremo 2019)

Elisa aiuterà a chiudere il Festival di Sanremo 2019, dato che la vedremo come super ospite solo della quinta serata della kermesse. Appuntamento quindi stasera, 9 febbraio, per il grande finale, dove i 24 artisti in gara si confronteranno con il verdetto definitivo. In questa nuova occasione, l’artista presenterà il singolo tratto dal nuovo album Diari Aperti, dal titolo Anche fragile. Quarto brano nella tracklist del disco, il testo e la musica sono di Elisa, che ha scelto di mettere a nudo la sua anima e di accendere le luci non solo sulla sua nota forza, ma anche su quelle fragilità che la rendono unica. Un testo che tra l’altro, ricorda Sky Tg24, ricorda da vicino quei diari che l’hanno convinta a dare un titolo particolare al suo nuovo lavoro musicale. Il secondo realizzato in italiano, a distanza di sei anni dal precedente L’anima vola. Manca invece oltre un mese prima che Elisa inizi il suo Diari Aperti tour, con data zero come sempre a Latisana presso il Teatro Odeon, per poi spostarsi in tutte le città principali del nostro Paese. Proseguirà infatti senza sosta con una doppia data a Roma, prevista per il 27 e 28 marzo, per poi replicare con un doppio concerto a Napoli e triplicare addirittura nei giorni successivi a Milano, Torino e Padova. Per ora le date ufficiali si concludono con la tappa di Trieste, prevista per il 31 maggio e presso il Teatro Rossetti.

Elisa, Sanremo 2019: il nuovo singolo “Anche fragile”

Elisa ha regalato da pochissimo il video del suo Anche fragile, l’ultimo singolo estratto dal nuovo album Diari Aperti e lo porterà anche a Sanremo 2019. Sui social i fan si sono scatenati per sbloccare la videoclip, seguendo le istruzioni disponibili nelle Stories di Instagram, grazie ad una collaborazione con VH1. Parte così il countdown per tutti gli ammiratori che aspettano il momento di vedere Elisa salire sul palco del Festival di Sanremo 2019. Per l’artista invece queste ultime ore sono state intense anche per un altro motivo. La immaginiamo infatti sorridente mentre riprende i due figli Emma Cecile e Sebastian giocare insieme. I due bimbi sono spesso nei pensieri e negli scatti dell’artista, al centro delle attività di famiglia che Elisa sceglie di condividere con i fan. In una delle ultime clip li vediamo infatti impegnati e seri mentre costruiscono il Presepe, concordando quale posizione dare ad ogni statuetta. “Decido io”, dice Sebastian nel breve video. E’ il più piccolo dei due fratelli, ma ha di certo carattere da vendere.

Il video del nuovo singolo: Anche fragile





