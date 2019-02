Enrico Nigiotti, “Nonno Hollywood”/ Video: “Sono felice, questo brano viene dal cuore” (Finale Sanremo 2019)

Enrico Nigiotti è tra i protagonisti della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019 dove è in gara con il brano “Nonno Hollywood“, una ballad dedicata al nonno, scomparso lo scorso agosto. “Questo brano viene dal cuore, né dal braccio destro, né dal braccio sinistro“, ha rivelato ai microfoni dell’AdnKronos mettendo così a tacere una polemica sollevate nelle ultime ore Simone Di Stefano, leader di CasaPound. “Nonno Hollywood” è una dedica d’amore al nonno, un uomo con cui Nigiotti aveva un rapporto davvero speciale come ha raccontato durante la conferenza stampa di presentazione a Sanremo: “con mio nonno avevo un rapporto da ragazzo a uomo. Nei tre anni in cui non guadagnavo di musica, mi ha portato in campagna con lui e mi ha insegnato come si lavora la terra. Partivamo alle sei di mattina e andavamo in campagna. Questa canzone è una lettera per lui”.

Enrico Nigiotti: “sono soddisfatto e felice”

Nonostante la grande emozione del brano, Enrico Nigiotti è stato protagonista di due ottime esibizioni sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Al termine della serata il cantante di Livorno si è confermato nella zona gialla della classifica, come nella prima serata. L’ex concorrente di Amici aveva inizialmente pensato a un altro brano da portare al Festival, ma poi la vita ha avuto il sopravvento su tutto. “Mio nonno è morto ad agosto scorso, il provino è nato dopo Ferragosto. Io avrei presentato un altro brano per il Festival, ma poi è arrivato questo e ho voluto cambiarlo all’ultimo. Per questo motivo mi sento soddisfatto e felice“, ha raccontato durante una delle tante interviste rilasciate in questi giorni a Sanremo. Enrico poi ricorda il nonno che è stato il suo migliore amico per tre lunghi anni: “era molto ruspante, sapete come siamo noi livornesi. Ha avuto una bella vita. È stato dirigente d’azienda, poi è andato in pensione, ha preso un campo e si è messo a lavorare lì e produrre olio e vino. L’olio era molto buono, il vino… insomma“. Clicca qui per l’analisi del testo di “Nonno Hollywood” di Enrico Nigiotti a Sanremo 2019

Enrico Nigiotti vince a Sanremo 2019 il Premio Lunezia

Intanto Enrico Nigiotti può sentirsi già molto fortunato visto che la sua “Nonno Hollywood” ha vinto il prestigiosissimo Premio Lunezia consegnatogli in Sala Stampa a Sanremo. Ecco la motivazione che ha spinto Stefano De Martino, Direttore artistico del Premio Lunezia, a consegnare il Premio a Nigiotti: “Una stesura e un contenuto di indubbia potenzialità per l’arte-canzone”. A queste parole si aggiungono poi quelle del critico musicale Dario Salvatori, membro Commissione Premio Lunezia, che ha dichiarato: “Nonno Hollywood è un racconto originale, descrittivo e suggestivo, sicuramente efficace anche nel risultato “musical-letterario”. Un primo importante riconoscimento per il cantautore che, durante la serata dei duetti del venerdì, è pronto a duettare con Paolo Jannacci e Massimo Ottoni in attesa della finale di sabato 9 febbraio. Chissà che il cantante non possa ritirare ancora un altro premio!

CLICCA QUI PER VEDERE LA SECONDA ESIBIZIONE DI “NOTTE HOLLYWOOD” DI ENRICO NIGIOTTI A SANREMO 2019



