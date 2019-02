EROS RAMAZZOTTI/ Video, “Il Festival è stato il mio trampolino di lancio verso la musica” (Sanremo 2019)

Chiuderà il Festival di Sanremo 2019, come viene concesso agli ospiti più importanti. Eros Ramazzotti è in questa categoria, anche perché proprio dal palcoscenico dell’Ariston cominciò la sua travolgente carriera, quando era poco più che un ragazzino. Era il 1984 quando Eros si presentò a Sanremo nella categoria nuove proposte con il brano Terra promessa che sbaragliò ogni concorrente e avrebbe meritato di vincere anche nella categoria dei campioni. “Oggi, 35 anni fa, iniziava la grande avventura. Sanremo è stato il mio trampolino di lancio verso un mondo sconosciuto e affascinante che è la musica“, ha scritto Ramazzotti su Instagram, lo scorso 3 febbraio, ricordando il suo debutto sul palco dell’Ariston. A Sanremo ci sarebbe tornato anche l’anno dopo questa volta tra i campioni, ma arriva soltanto sesto, eppure il brano Una storia importante apre la sua carriera al successo internazionale, come spesso accade a tanti brani ignorati al festival ma poi campioni di vendite. La vittoria a Sanremo arriva però l’anno successivo, alla terza partecipazione consecutiva, con la splendida Adesso tu. Il successo mondiale ha fatto il resto, rendendolo una star e dunque miglior conclusione per il festival della canzone italiana non potrebbe esserci. Evitato il rischio “collisione” con la ex moglie Michelle Hunziker anche lei ospite di questo festival, ma in un’altra serata. Sarebbe forse stato imbarazzante farli incontrare nei camerini del teatro. E dopo questa partecipazione Eros partirà pochi giorni dopo per uno dei suoi più ambiziosi tour di sempre, 90 date in tutto il mondo.

EROS RAMAZZOTTI, IL DUETTO CON LUIS FONSI A SANREMO 2019

A Sanremo 2019 Eros Ramazzotti duetterà con Luis Fonsi, il cantante del noto tormentone estivo Despasito. I due insieme si esibiranno sicuramente nel duetto che hanno inciso nel nuovo disco di Eros, Per le strade una canzone (vedi il video qui sotto). Per un cantante che ha sempre dedicato il suo repertorio all’amore e alle emozioni, Eros è un artista che ha sempre tenuto molto alla sua privacy, difendo con dignità le sue storie d’amore e i propri figli dalla stampa gossippara. Difficile trovare foto dei suoi figli sui social network, a meno che non vengano “rubate” dai paparazzi. A Michelle Hunziker, sua prima moglie ha dedicato molte delle sue canzoni. Quando i due si conobbero, nel backstage di un festival nel 1995, lei era ancora sconosciuta nel mondo dello spettacolo, ma scattò subito la scintilla. Lei però, giovanissima, ebbe paura e tornò di corsa a casa sua in Svizzera. Le leggende vogliono che Eros le corresse dietro cercandola in ogni bar e locale della sua città. L’avrebbe avuta vinta, sposandola nel 1998: i due hanno avuto una figlia, Aurora, nel 2000 ma si sono separati nel 2009.

UNA CANZONE PER AURORA

Secondo fonti mai confermate del tutto, Michelle Hunziker era entrata a far parte di una setta stile Scientology che l’avrebbe allontanata dal marito. Oggi però i due hanno recuperato un sano rapporto e sono molto amici. Anche con la prima figlia Aurora Ramazzotti c’è un rapporto di grande affetto. Di lui, lei ha dichiarato: “E’ dolcissimo e siccome per tantissimi anni sono stata il centro della sua vita, abbiamo un rapporto molto forte e anche molto fisico: ogni volta che lo vedo mi viene voglia di abbracciarlo”. Nel nuovo disco da poco uscito ha addirittura dedicato una canzone a lei, Buonamore, ma già nel 1996 aveva scritto per lei il brano Aurora. Eros si è risposato nel 2014 con Marica Pellegrinelli, molto più giovane di lui, da cui avrà altri due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.





