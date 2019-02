Ex-Otago, “Solo una canzone”/ Video, l’amore indie del gruppo genovese (Finale Sanremo 2019)

Fra coloro che si esibiranno questa sera per l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2019, anche la band degli Ex-Otago con “Solo una canzone”. Il gruppo indie gioca di fatto in casa, loro che sono genovesi e che vivono a circa 150 chilometri di distanza dal teatro Ariston. La band nata nel 2002 è alla prima sua apparizione alla nota chermesse musicale, ed è in corsa per la vittoria finale con il pezzo “Una sola canzone”. Si tratta di una canzone in cui viene raccontato “l’amore di mezzo”, come riferito dagli stessi Ex-Otago a Fanpage, in cui è difficile ammettere che “il senso della scoperta va esaurendosi”. Un brano che tra l’altro è nato a seguito delle esperienze dirette degli stessi artisti con l’amore, come racconta il frontman Maurizio Carucci: «Io stesso mi sono trovato ad affrontare questi temi con la mia compagna e ne abbiamo guadagnato in curiosità. L’importante è avere sempre gli occhiali giusti per guardare il rapporto, per scoprire i nuovi dettagli che si aggiungono nella coppia strada facendo».

EX OTAGO “SOLO UNA CANZONE”: LA PRIMA SERATA DI SANREMO 2019

Il brano è stato accolto in maniera un po’ fredda dalla critica, e dopo la prima serata è entrato nella classifica generale nella zona rossa, ovvero, quella dove si trovano i brani peggiori dell’intero gruppo. Nonostante lo scarso gradimento del pubblico, la band si è mossa comunque bene sul palco dell’Ariston, coinvolgendo i presenti e quelli a casa, e convincendo i critici, sia con la canzone, sicuramente una bella ballad, ma anche con la performance canora. Inoltre, non è passato inosservato il loro stile, il look tenuto durante la prima serata, apprezzato dagli esperti del settore. Sicuramente una prova positiva quella della band genovese, anche perché il genere indie non è tipico del festival di Sanremo, il cui pubblico è invece più abituato a canzoni d’amore “classiche”. In fondo il video della loro performance.

COME E’ ANDATA LA SECONDA SERATA?

Gli Ex-Otago sono quindi tornati a cantare nella giornata di mercoledì, seconda serata del Festival, e al termine delle varie prove sono riusciti a piazzarsi nella zona gialla, quella di mezzo. Nel complesso anche la seconda performance è risultata molto soddisfacente, e la loro canzone sull’amore sembrerebbe quindi iniziare ad entrare nel cuore della gente grazie anche all’utilizzo di parole molto semplici e quindi comprensibili al grande pubblico. Una prestazione in crescendo per il gruppo ormai da 20 anni sulle scene, che punta ovviamente a concorrere per la vittoria finale della manifestazione, anche se non sarà semplice avere la meglio su talenti come Ultimo e Irama, o su cantanti più navigati come ad esempio la grandissima Loredana Bertè. Anche i bookmaker non considerano gli Ex Otago fra i vincitori alla luce anche delle classifiche degli scorsi giorni, e quotano invece il gruppo genovese come possibile ultimo classificato.

VIDEO SANREMO 2019: “SOLO UNA CANZONE” DEGLI EX-OTAGO

© RIPRODUZIONE RISERVATA