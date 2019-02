Francesco Renga, “Aspetto che torni”/ Video: “racconta l’uomo che sono oggi” (Finale Sanremo 2019)

Francesco Renga è uno dei protagonisti della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019. Un ritorno importante per il cantautore che celebra i suoi 50 anni portando in gara “Aspetto che torni“, un brano importante in cui racconta come in una fotografia la sua nuova vita. “Questa canzone si parla delle piccole cose della quotidianità di un amore: guardare la tua compagna mentre dorme o immaginare di seguirla durante la sua giornata di lavoro, tutte cose che diamo per scontate” ha raccontato l’artista ai microfoni di Vieni da me di Caterina Balivo. Renga ha poi detto: “Ho capito a 50 anni suonati che la bellezza e la felicità sta proprio in queste piccole cose. È inutile cercarla altrove quando ce l’abbiamo a portata di mano” prima di ringraziare sul finale la ex compagna Ambra Angiolini, la madre dei suoi due figli Jolanda e Leonardo.Al termine della terza serata di Sanremo 2019 Francesco Renga si è posizionato nella zona della classifica, mentre nella prima serata aveva raggiunto la zona blu.

Francesco Renga a Sanremo 2019 con “Aspetto che torni”

“Aspetto che torni” è il titolo del brano presentato da Francesco Renga a Sanremo 2019. Un canzone che ha un valore particolare per il cantante che, dopo la fine della storia d’amore con Ambra Angiolini, è uscito alla scoperto con una nuova compagna e una maggiore consapevolezza. “È una canzone che racconta l’uomo che sono oggi, la fotografia di un cinquantenne con due figli adolescenti che da tre anni vive una vita diversa” ha detto Renga, che ha ricevuto questa canzone in dono da Claudio Baglioni e Bungaro. “Ho capito che era perfetto per me e ho scritto il testo in una notte” ha raccontato il cantante a Leggo che, per ricambiare il favore durante la serata dei duetti sarà sul palco proprio con l’autore del brano. Parlando sempre del brano presentato a Sanremo ha detto: “questa canzone mi ha fatto andare in corto circuito la mente e cerco di godermi di più il presente. Qui racconto il momento più bello: quello dell’attesa, passando dall’osservare mio padre ammalato di Alzheimer e dal ricordo di mia madre che mi manca da trent’anni“. Clicca qui per leggere l’analisi del testo di “Aspetto che torni” di Francesco Renga a Sanremo 2019

Francesco Renga e Ambra Angiolini: “abbiamo messo al centro i nostri figli”

Il nome di Francesco Renga è ancora oggi collegato a quello di Ambra Angiolini. Il loro amore è stato sin dall’inizio della loro storia nel mirino del gossip nonostante i due abbiamo sempre cercare di stare il più lontano possibile dai riflettori. Ospite de La vita in diretta da Sanremo, Renga ha parlato proprio della ex compagna: “Ringrazio Ambra perché quando abbiamo capito che la nostra storia era finita abbiamo messo al centro di tutto i nostri figli”. Il cantante ha due figli Jolanda e Leonardo con cui è un padre attento: “Mi piace stare con i miei figli. Diventare genitore è stato uno step importante della mia vita” ha raccontato il cantante che vive a Brescia amando molto la vita di provincia.

