Ghemon, “Rose viola”/ Video, un pezzo scritto per una donna, ma poi… (Finale Sanremo 2019)

Sale altissima l’attesa per la finale del Festival di Sanremo 2019. Questa sera si esibiranno sul palco del teatro più famoso d’Italia in questi giorni, tutti i big, e fra questi anche Ghemon. Nome vero Giovanni Luca Picariello, il cantante originario di Avellino ha 37 anni, a discapito del suo look molto giovanile e particolarmente apprezzato (il suo cappotto durante la seconda serata spopola). E per Ghemon si tratta della prima volta in assoluto al festival musicale più importante d’Italia, in gara dopo aver rotto il ghiaccio l’anno scorso duettando con Roy Paci e Diodato. Il classe 1982 è in corsa con la sua canzone “Rose viola”, un pezzo che ha una storia decisamente particolare: Ghemon l’aveva infatti scritta per una donna, ma ha poi deciso di farla sua quando gli si è presentata l’occasione di partecipare appunto al prestigioso concorso canoro. «Scrivere mi è venuto spontaneo – ha raccontato in una recente intervista a Radio Italia – ma per cantarlo e portarlo a Sanremo 2019 mi ci è voluto coraggio. Il mondo del rap sembra molto maschile, ma ogni rapper racconta qualcosa in modo diverso». In fondo il video della performance di Ghemon in seconda serata

GHEMON, “ROSE VIOLA”: LA PRIMA SERATA

La prima volta che Ghemon ha cantato la sua “Rose viola” è stato martedì serata: una performance senza dubbio positiva quella del cantante irpino, che i giudici dello stesso Festival di Sanremo non hanno però premiato. Al termine delle performance il 37enne avellinese si è infatti piazzato nella zona rossa, quella riservata alle canzoni peggiori dell’intero gruppo. Nonostante il voto negativo, però, il pubblico sembra aver apprezzato il brano di Ghemon, ed in particolare le donne: «Mi fa piacere che molti commenti positivi siano di donne – ha aggiunto Picariello, il cui nome d’arte deriva dal famoso cartone animato Lupin III – perché il pezzo dialoga con loro. È un brano sensibile e declinato al femminile. È la mia maniera da autore di mettermi dall’altro lato».

COME E’ ANDATA LA SECONDA SERATA?

Ghemon è quindi risalito sul palco dell’Ariston nella serata di mercoledì, il secondo giorno di Festival, e anche in questo caso la performance è stata molto convincente. Dopo la sua cantata i giudici hanno leggermente cambiato parere visto che “Rose viola” è riuscita a salire di posizione, entrando nella fascia gialla, ovvero quella composta dalle canzoni “un po’ meno piaciute” rispetto alle migliori. Un’ascesa importante di Ghemon e chissà che questa sera, in vista del gran galà finale, non possa entrare nella fascia dei migliori, quella dove troviamo i grandi favoriti come Nek, Ultimo, Irama e la Bertè: difficile comunque che Rose viola possa trionfare in Liguria, ma i pareri positivi sui social e la buona posizione nella classifica di iTunes, non possono che far felici lo stesso cantante campano. Clicca qui per vedere la performance di Ghemon durante la seconda serata

